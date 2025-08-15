2025 Mısır Alım Fiyatı 11.300 TL - Son Dakika
15.08.2025 15:49
TMO 2025 mısır alım fiyatını ton başına 11.300 TL olarak belirledi. Toplam destek 11.968 TL olacak.

TARIM ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı mısır alım fiyatının ton başına 11 bin 300 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakanlığın Next Sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizde mısır hasadı ağustos ayı başında Adana ve Hatay'da lokal olarak başlamıştır. Ülke genelinde hasat oranı yaklaşık yüzde 5 seviyelerindedir. Hasat ve piyasalar yakından takip edilmekte olup, gelinen noktada TMO mısır alım fiyatının açıklanması uygun görülmüştür. TMO mısır alım fiyatı, ton başına 11 bin 300 TL olarak belirlenmiştir. Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteği, yeni destekleme modelinde 'Temel Destek' ve üretim planlamasına uygun olarak 'Planlı Üretim Desteği' verilecektir. Ayrıca yerli sertifikalı tohum kullananlar için ek destek olarak 'Üretim Geliştirme Desteği' ödenecektir. Bu kapsamda açıklanan fiyata ilave olarak, bakanlığımızca üreticilerimize temel destek, planlı üretim desteği, yerli sertifikalı tohum kullanım desteği ve katı organik gübre kullanım desteği olmak üzere (ortalama verim dikkate alınarak) ton başına toplam 668 TL destek ödemesi yapılacaktır. Böylece desteklerle birlikte üreticilerimizin eline toplamda, 11 bin 968 TL/ton geçmiş olacaktır. TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatını müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
