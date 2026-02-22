2025\'te Bursa\'da aileye büyük destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürlüğü, 2025 yılı içerisinde evlenecek gençlerden ihtiyaç sahibi ailelere, yaşlılardan korunma ihtiyacı olan çocuklara kadar bir çok aileye ve yardıma muhtaç kişiye dokundu.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'i ziyaret etti. Ziyarette 2025 yılında yapılan çalışmalara değinen Uysal, Aile Yılı çerçevesinde 2025 yılında etkinlik ve farkındalık faaliyetlerinde bir çok konuya değindiklerinin altın çizdi. Evlenecek gençleri ve tüm aileleri kapsayacak şekilde 113 'Aile Yılı İndirim Anlaşması' imzalandığını belirten Uysal, "Evlenecek gençlerin destekleme projesi çerçevesinde 6 bin 821 başvuru gerçekleşti. Başvuru yapanlar içerisinde 2 bin 269 çift evlilik öncesi eğitim alırken, 2 bin 139 çift krediden faydalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 01 Ocak 2025 ve sonrasında gerçekleşen doğumlarda, birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık bin 500 lira, üç ve üzeri çocuk için aylık 5 bin lira ödendi. Bu çerçevede 2025 yılında bugüne kadar başvurusu olumlu sonuçlanan hak sahiplerine 272 milyon 26 bin 800 lira ödeme yapıldı" diye konuştu.

"38 bin kişi aile eğitimi aldı"

Eğitim ve danışmanlık programları hakkında da bilgi veren Uysal, "Aile Eğitim Programı (AEP), Evlilik Öncesi Eğitimi (EÖE) ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) kapsamında hedef kişi sayısı Bakanlık tarafından 30 bin 929 olarak belirlendi. 2025 yılında toplam 38 bin 504 kişiye aile eğitim programı, evlilik öncesi eğitim ve Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitimi gerçekleştirildi. Aile Danışmanlığı, Boşanma Süreci Danışmanlığı ve Bireysel Danışmanlık olmak üzere ise 2025 yılında il genelinde toplam 825 kişiye hizmet verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Aralık ayında 3 bin 793 aileye sosyal ve ekonomik destek hizmeti sunuldu. Kişi başı ortalama 8 bin 307 lira 56 kuruş, olmak üzere, 2025 yılı itibariyle 6 bin 317 aileye toplamda 339 milyon 749 bin 433 lira 69 kuruş ödeme yapılmıştır" dedi.

"505 çocuğa Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürlüğü bakıyor"

Bursa'da 2025 yılında 4 bin 517 çocukla ilgili inceleme ve araştırma yapılarak başvuru işleminin sonuçlandırıldığını belirten Uysal, "331 bakım, bin 644 danışmanlık, bin 231 sağlık ve bin 95 eğitim tedbir kararı alındı. Aralık ayı itibari ile 267 aile yanında 304 çocuğa koruyucu aile hizmeti sağlandı. İl Müdürlüğü bünyesinde resmi olarak 22 çocuk evi ve 7 çocuk evleri sitesinde toplam 366 yatak kapasitesi mevcut olup fiilen kayıtlı 505 çocuğa kurum bakımı hizmeti verilmektedir. Ayrıca, aralık ayında 14 bin 531 aileye Engelli Evde Bakım Ücreti ödenmiştir. Kişi başı 11 bin 702 lira 11 kuruş olmak üzere, Aralık ayı itibariyle 168 milyon 505 bin 29 lira 29 kuruş, 2025 yılında toplamda 16 bin 974 aileye 2 milyar 89 milyon 224 bin 36 lira 4 kuruş ödeme yapılmıştır. 2025 yılı aralık ayı içerisinde 76 Engelli Kurum Bakımı Başvurusu alınmıştır. 12 Engelli Yatılı Kuruluşa yerleştirilmiştir. Resmi kuruluş kapasitesi 84 olup, halen 87 engelliye yatılı bakım hizmeti verilmektedir. Özel kuruluş kapasitesi bin 283 olup, halen bin 154 engelliye yatılı bakım hizmeti verilmektedir. Özel Bakım Merkezlerine Kasım ayı ödeme miktarı 54 milyon 56 bin 827 lira 81 kuruştur. Aralık ayında bin 98 olmak üzere 2025 yılında toplam 9 bin 754 adet Engelli Kimlik Kartı verilmiştir. Bursa'da bugüne kadar toplam 96 bin 336 adet Engelli Kimlik Kartı verilmiştir" diye konuştu.

Bursa'da 2025 yılı Aralık ayında 17 yaşlı kurum bakımı başvurusu alındığını belirten Uysal, "2025 yılı Aralık ayında 6 yaşlı yatılı kuruluşa yerleştirilmiştir. Resmi huzurevleri kapasitesi 329 olup, halen 350 yaşlımıza yatılı hizmet verilmektedir. 602 yaşlımız ise sıra beklemektedir. Ortalama resmi huzurevleri ücretleri, tek kişilik 11 bin 87 lira, iki kişilik 5 bin 891 lira, rehabilitasyon 8 bin 125 liradır. 7 Özel huzurevinin kapasitesi 705 olup halen 418 yaşlımıza yatılı hizmet verilmektedir. Ortalama özel huzurevi ücretleri 50 bin liradır" dedi.

Aralık ayında 6284 Sayılı kanun kapsamında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimizden hizmet alan kişi sayısı bin 843 iken 2025 yılında toplam 14 bin 448 kişiye hizmet verilmiştir. Aralık ayında 6284 Sayılı kanun kapsamında 11 iddianame alınmış olup 11 iddianamenin incelemesi yapılmıştır. 2025 yılı itibariyle toplam 324 iddianame alınmış olup 320 iddianamenin incelemesi gerçekleştirilmiştir. 3 kadın konukevinin toplam kapasitesi 86 olup, halen 77'si kadın, 47'si de çocuk olmak üzere toplam 124 kişiye hizmet verilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunda nüfusu 100 bin üzerinde olan ilçelerde kadın ve çocuklar için konukevi açılması hükmü yer almakta olup ilimizde sadece Büyükşehir Belediyesine ait konukevi bulunmaktadır. Toplam kapasitesi 20 olan konukevinde 10'u kadın, 13'ü çocuk olmak üzere toplam 23 kişiye hizmet verilmektedir. 11 Sosyal Hizmet Merkezimizde 33 kadın irtibat görevlisi bulunmaktadır" diye konuştu. - BURSA