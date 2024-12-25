Yeni asgari ücretle arabuluculuk ve bilirkişi ücretleri de arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni asgari ücretle arabuluculuk ve bilirkişi ücretleri de arttı

Yeni asgari ücretle arabuluculuk ve bilirkişi ücretleri de arttı

2025 yılı asgari ücretin belirlenmesinin ardından bazı ücretlerde artışlar yapıldı. Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ve bilirkişilere yeni yılda ödenecek ücretler belli oldu.

25.12.2024 06:39
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2025 yılı yeni asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından bazı ücret tarifelerinde artışa gidildi. Buna göre arabuluculuk ve bilirkişilere ödenecek yeni ücretler de belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2025 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 785 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 1650 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 1750 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 1850 lira ödenecek.

Ticari uyuşmazlıklarda 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti 1150 lira olacak. Taraf sayısı 3-5 kişi olan uyuşmazlıklar için ücret 2 bin 350 lira, 6-10 kişi için 2 bin 450 lira, 11 ve üzeri için ise 2 bin 550 lira olarak belirlendi.

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCU ÜCRETİ 835 LİRADAN BAŞLIYOR

Kira, komşu hakkı ve Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 835 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 1750 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 1850 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 1950 lira ödenecek.

Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 900 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 2 bin lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 2 bin 100 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 2 bin 200 lira olarak belirlendi.

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen diğer tür uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 785 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 1650 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 1750 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 1850 lira ödenecek.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda ise üzerinde anlaşılan miktarın ilk 300 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9'u ücret olacak.

2025 Yılı Arabuluculuk ve Bilirkişilik Ücretleri Belli Oldu

BİLİRKİŞİLERE ÖDENECEK ÜCRETLER DE DEĞİŞTİ

Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretlerinin belirlendiği ilana göre, gerçek kişilere verilecek bilirkişi ücretleri, icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler ve sulh hukuk, tüketici, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1600 lira olacak.

Bilirkişilere, asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 700, aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 100, asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 200, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 700 lira ödenecek.

Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar ve sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için 1600, asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 700, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 200, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 400, Yargıtay ve Danıştayda ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 4 bin 200 lira bilirkişi ücreti verilecek.

Tarifeye göre, özel hukuk tüzel kişilerine yukarıda belirtilen dava ve işler için 4 bin 400 lira bilirkişi ücreti ödenecek.

İlanda, 29 Aralık 2023 tarihli ve 32414 ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "2024 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi"nin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Yeni tarifeler 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Asgari Ücret, Ekonomi, Finans, Hukuk, Hukuk, Son Dakika

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