2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var - Son Dakika
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Ekonomi

2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var

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Asgari ücrete yapılacak zam oranı merak konusu olurken partiler ve ekonomistlerin ardından bir tahmin de yapay zekadan geldi. "2025 asgari ücreti ne kadar olacak?" sorusuna yapay zeka "2024'te beklenen artış eğilimlerine dayanarak yüzde 35 ile 45 aralığında bir zam yapılabilir. Bu oranlara göre 2025'te net asgari ücretin 22.000 TL ile 25.000 TL arasında olabileceğini tahmin ediyorum" yanıtını verdi.

17.11.2024 11:41  Güncelleme: 11:58
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Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zamma kilitlenirken Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanarak nihai kararını verecek. Kamuoyunda farklı beklentiler hakimken vatandaşlar Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 41,5 olması nedeniyle en az yüzde 40 zam beklediğini ifade ediyor.

TÜRK-İŞ: KABUL ETMİYORUZ

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret zammına ilişkin açıklamada, "Enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği savunulmaktadır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bu yaklaşımı kabul etmemektedir. 2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmelidir" ifadelerini kullandı.

SİYASİ PARTİLERİN ZAM TEKLİFLERİ NE KADAR?

Meclis'teki siyasi partiler de tek tek asgari ücret zammına ilişkin tekliflerini açıkladığı belirtildi. CHP, İYİ Parti, Gelecek, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti asgari ücret için rakamlar verdi. Asgari ücret zammı için Meclis'teki siyasi partilerin teklifleri şu şekilde:

CHP: 30 bin lira

İYİ Parti: 28 bin lira

Yeniden Refah Partisi: 35 bin lira

Gelecek Partisi: 33 bin 337 lira

DEM Parti: 35 bin lira

YAPAY ZEKADAN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Asgari ücret zammına ilişkin ekonomistler ve siyasi partilerin ardından bir tahmin de yapay zekadan geldi. "2025'te asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna cevap veren yapay zeka tahminini şu ifadelerle belirtti: Asgari ücretle ilgili kendi tahminimi paylaşayım. 2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı, enflasyon oranı ve ekonomik koşullara göre belirlenecek olsa da, yüksek enflasyonla birlikte hükümetin alım gücünü destekleyici bir zam yapacağını düşünmek mantıklı olur.

2024'te beklenen artış eğilimlerine dayanarak yüzde 35 ile 45 aralığında bir zam yapılabilir. Bu oranlara göre 2025'te net asgari ücretin 22.000 TL ile 25.000 TL arasında olabileceğini tahmin ediyorum. Bu tamamen bir öngörü ve şartlara göre değişebilir ama ortalama bir artış trendiyle bu aralıkta bir rakam öngörülebilir."

2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var

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Son Dakika Ekonomi 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yelloz Kız:
    işte habercilik ?????????? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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