21 Yılda 268 Milyar Dolar Yatırım - Son Dakika
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Ekonomi

21 Yılda 268 Milyar Dolar Yatırım

21 Yılda 268 Milyar Dolar Yatırım

Bakan Şimşek, Türkiye'nin son 21 yılda 268 milyar dolar yatırım çektiğini açıkladı.

27.09.2024 21:47
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin son 21 yılda 268 milyar dolar yatırım çektiğini belirterek, bu süreçte küresel sermayeli şirket sayısının da 6 binden 83 bine çıktığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kırıkkale'de düzenlenen "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında açıklamalarda bulundu. Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanlarıyla bir araya gelen Şimşek, altyapı, insan kaynağı ve yatırım teşviklerinin önemine vurgu yaparak, son 20 yılda bu alanlarda büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini belirtti.

"Eskiden bütçenin yüzde 43'ü faize giderken, şimdi bütçenin yüzde 11'i faize gidiyor"

Şimşek, bütçede faiz giderlerinin düşmesiyle eğitim, sağlık, ulaştırma gibi birçok alana daha fazla yatırım yapıldığını vurgulayarak, "21 yılda Türkiye 268 milyar dolar yatırım çekti, çok ciddi rakam. Küresel sermayeli şirket sayısı 6 binden 83 bine çıkmış. Bu bahsettiği doğrudan ve reel yatırımlar. Yerel kalkınma deyince altyapı önemli. İnsan kaynağı, beşeri sermaye önemli. Yatırım teşvikleri önemli. Biz son 20 yılda hakikaten birçok alanda muazzam bir şekilde yatırım yaptık. Türkiye petrol mü buldu? Birileri bize para mı verdi? Hayır. Türkiye ne yaptı biliyor musunuz? Eskiden bütçenin yüzde 43'ü faize giderken, şimdi bütçenin yüzde 11'i faize gidiyor. O aradaki farkı biz sağlık, eğitim, ulaştırma, aklınıza gelen bütün alanlara yatırım yaptık, ülkemizi ileri taşımışız. Dolayısıyla bütçe disiplini bu alanda da önemli. Eğitimin bütçedeki payı yüzde 9 civarından 15 civarına çıkmış" dedi.

Bakan Şimşek, Kırıkkale'de de gençlere yönelik yatırımların devam ettiğini ifade ederek, "Yurt kapasitesi Türkiye'de 2002'de 182 bin kişiyken, şimdi neredeyse 1 milyona yaklaşmış. İnsanımız üniversitede okusun diye biz üniversite harçlarını kaldırdık. Öğrencilerin burs miktarını 44 kat artırdık. Kırıkkale'de de aynı şekilde gençlere yatırım yapmışız. Yurt kapasitesi 4 kat artmış, 2 bin 140 kişiden 8 bin 518 kişiye çıkmış" diye konuştu.

Sağlık hizmetlerinde de önemli gelişmeler yaşandığını aktaran Şimşek, Kırıkkale'deki hastane yatak sayısının ve memnuniyet oranının arttığını dile getirdi. Bakan Şimşek, "Sağlık hizmetlerinin bütçedeki payı artmış, nitelikli yatak sayısı yeni hastanelerle birlikte neredeyse 10 kat artmış. Kırıkkale'de de aynı şekilde hastane yatak sayısı ve memnuniyet oranında güzel gelişmeler var. Son 20 yılda altyapıya 273 milyar dolar yatırım yapmışız" ifadelerini kullandı.

Son 20 yılda altyapıya 273 milyar dolar yatırım yapıldığını belirten Şimşek, Kırıkkale'nin de bu yatırımlardan önemli ölçüde faydalandığını söyledi. Bakan Şimşek, 2002'de 39 kilometre olan bölünmüş yolun 235 kilometreye çıktığını ve Kırıkkale'nin demiryolu ve karayolu açısından kritik bir kavşakta yer aldığını vurguladı.

Bakan Şimşek, Türkiye genelinde Organize Sanayi Bölgeleri'nin sayısının 192'den 362'ye yükseldiğini kaydetti. Kırıkkale'de de bu başarının yakalandığını ifade eden Şimşek, 2002'de 1 olan OSB sayısının 3'e, 10 olan fabrika sayısının ise 88'e çıktığını, istihdamın 28 kat artarak 140'tan 3 bin 920'ye ulaştığını söyledi.

"Vatandaşımızın hizmet kalitesini artırdık"

Yenilenebilir enerjinin payının yüzde 39'dan yüzde 55'e yükseldiğini ve hedefin yüzde 60'ın üzerine çıkmak olduğunu söyleyen Şimşek, "Enerjide dönüşümde de epeyce mesafe kat etmişiz. Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 39'dan yüzde 55'e çıkmış. Hedefimiz bunu yüzde 60'ın üzerine çıkartmak önümüzdeki 10 yıl içerisinde. Kırıkkale'de enerji altyapısına da muazzam bir şekilde yatırım yapıldı. Kırıkkale'yi 2005 yılında doğalgazla buluşturduk. Elektrik olsun, doğalgaz olsun, dağıtım hatlarına ciddi yatırım yaptık, vatandaşımızın hizmet kalitesini artırdık" diye konuştu.

"Biraz sabırlı olmamız lazım"

Çiftçilere verilen desteklerin arttığını ifade eden Şimşek, Kırıkkale'de kredi desteklerinden yararlanan çiftçi sayısının 2.2 kat, kredi tutarının ise 8.7 kat arttığını vurguladı. Bakan Şimşek, "Çiftçilerimizin de yanındayız. Burası aynı zamanda önemli bir tarım üssü. 2004 yılında 204 bin çiftçimize destek veriyorduk. Şu anda 1 milyon 318 bin çiftçimize destek veriyoruz. Verdiğimiz kredi tutarı 27 kat artmış. Bugünkü fiyatlarla 330 milyara çıkmış. Biz çiftçimizin yanındayız, esnafımızın yanındayız. Kırıkkale'de kredi desteklerinden yararlanan çiftçi sayımız 2.2 kat artmış, kredi tutarı da 8.7 kat artmış. Tarımsal destekler 19 kat artmış. Esnaf ve sanatkarın da yanındayız. Eskiden 63 bin esnafımıza kredi desteği veriliyorken bugün 441 bin esnafımıza kredi desteği veriyoruz. Kredi tutarı bugünkü fiyatlarla 3 milyarken bugün 164 milyar. Yüzde süspansiyon sağlıyoruz; yarısını hazine ödüyor, diğer yarısını da kendileri ödüyor. Önümüzdeki dönemde vade konusundaki sorunları da çözeriz, maliyetler de aşağıya gelecektir. Biraz sabırlı olmamız lazım" şeklinde konuştu.

"Topyekun kalkınma sağlayacağız"

Enflasyonu düşürerek emekli ve çalışanların alım gücünü artıracaklarını ve ekonomik kalkınmayı kalıcı hale getireceklerini dile getiren Bakan Şimşek, "Esnafımızın yanındayız, çiftçimizin yanındayız, çalışanımızın yanındayız. Enflasyonu indirerek emeklimizin ve çalışanımızın alım gücünü kalıcı bir şekilde artıracağız. Bizden beklenen bu. Çünkü hayat pahalılığı, enflasyon önemli bir sorundur. Enflasyonu kalıcı bir şekilde indirerek topyekun kalkınma sağlayacağız" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 21 Yılda 268 Milyar Dolar Yatırım - Son Dakika

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