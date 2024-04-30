230 bin ilmek atarak dokudu, halısına 100 bin lira değer biçti - Son Dakika
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Ekonomi

230 bin ilmek atarak dokudu, halısına 100 bin lira değer biçti

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Amasya'da ebatları 40 ile 45 santim olmasına rağmen dokunması 9 ayı aşan yüzde yüz el yapımı 2 hereke ipek halı toplam 230 bin ilmek atılarak oluşturuldu. Halk Eğitimi Merkezi, emekli kursiyer Müzeyyen Ulavur'un dokuduğu halıların tezgahtan kesimi için tören düzenledi. İpek halı sanatının değerine işaret eden 61 yaşındaki kursiyer, el emeği ve göz nuru eserlerinin tanesini değer biçtiği 100 bin liradan satabileceğini açıkladı.

30.04.2024 00:49
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230 bin ilmek atarak dokudu, halısına 100 bin lira değer biçti

AMASYA - Amasya'da ebatları 40 ile 45 santim olmasına rağmen dokunması 9 ayı aşan yüzde yüz el yapımı 2 hereke ipek halı toplam 230 bin ilmek atılarak oluşturuldu. Halk Eğitimi Merkezi, emekli kursiyer Müzeyyen Ulavur'un dokuduğu halıların tezgahtan kesimi için tören düzenledi. İpek halı sanatının değerine işaret eden 61 yaşındaki kursiyer, el emeği ve göz nuru eserlerinin tanesini değer biçtiği 100 bin liradan satabileceğini açıkladı.

Yüzde yüz el yapımı halı

Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi'nin geleneksel el sanatlarının yaşatılması için düzenlediği kurslardan hereke ipek halı kursu özellikle de emeklilerin ilgisini çekiyor. Hereke halısını diğer halılardan ayıran özellikler arasında çift düğüm tekniği kullanılması, ince ve kalın çift atkı tekniğiyle örülmesi ile kesiminin el makasıyla yapılıyor olması yer alıyor. Ayrıca hereke halıların en önemli özelliği yüzde yüz el yapımı olması. Dokunması yıllar alabilen hereke halı, dünyanın en ince ve en sağlam halısı olarak biliniyor. Yapımında, çözgüsünde birinci sınıf ipek ip kullanılıyor.

"İpek halının değeri maalesef bilinmiyor"

Çiçek ve canlı motiflerinden esinlenerek halılarını dokuyan memur emeklisi Müzeyyen Ulavur, "İpek halının değeri maalesef bilinmiyor. Tanesini 100 bin liradan aşağı satmam. Biri beş aylık emek. Asgari ücretten hesaplandığında 100 bin lira tutuyor" dedi.

"Terapi gibi geliyor"

Merkezdeki farklı kurslarda eğitim almasının ardından usta öğretici Fehmiye Bozkurt'un düzenlediği hereke ipek halı kursuna katılıp bu sanatın inceliklerini öğrenen Ulavur, "4 ayda yaptığım pano halıya 100 bin ilmek, 5 aydan fazla sürene ise 130 bin ilmek atarak dokudum. Çok sabır ve emek istiyor. Ama çok keyifli. Motifin ilmeğini, rengini düşünüyorsun. Stres kalmıyor. Bedava terapi gibi geliyor" diye konuştu.

Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi yöneticileri, emektar kursiyerlerinin eserinin tezgahtan kesimi için özel tören düzenledi. Törene, Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Hayriye Tüfekçi ve Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Özarslan da katıldı.

230 bin ilmek atarak dokudu, halısına 100 bin lira değer biçti
Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 230 bin ilmek atarak dokudu, halısına 100 bin lira değer biçti - Son Dakika

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