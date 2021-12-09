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25 yıllık aranın ardından Libya'dan gelen ilk yolcu gemisi İzmir'den ayrıldı - Son Dakika

25 yıllık aranın ardından Libya'dan gelen ilk yolcu gemisi İzmir'den ayrıldı

09.12.2021 13:46
25 yıllık aranın ardından Libya'dan gelen ilk yolcu gemisi İzmir'den ayrıldı

25 yıllık aranın ardından yeniden başlatılan yolcu gemisi seferleri kapsamında Libya'dan Türkiye'ye ulaşan gemi, 4 gün sonra İzmir'den tekrar yola çıktı.

25 yıllık aranın ardından yeniden başlatılan yolcu gemisi seferleri kapsamında Libya'dan Türkiye'ye ulaşan gemi, 4 gün sonra İzmir'den tekrar yola çıktı. DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil, "Şu anda İzmir ile başladığımız seferlerimizden herkes çok memnun. Destinasyonlarımızı artıracağız ve İstanbul, Muğla, Antalya, Bursa gibi şehirlere de hem turizm hem de ticaret amaçlı seferler düzenleyeceğiz" dedi.

Türkiye ile Libya arasında 25 yıl aranın ardından yeniden başlatılan yolcu gemisi seferleri kapsamında İzmir'e ulaşan ilk gemi, 4 günlük aranın ardından tekrar yola çıktı. Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla 25 yıl aranın ardından yeniden başlatılan yolcu gemisi seferleri kapsamında Libya'nın Misrata kentinden yola çıkan ilk yolcu gemisi "Kevalay Queen", 5 Aralık'ta İzmir Alsancak Limanı'na ulaşmıştı. Uzun süren yıllar sonra gerçekleştirilen ilk yolculu gemi seferi olması açısından büyük önem taşıyan ilk seferde 107 yolcu İzmir'e gelerek burada 4 gün boyunca bölgedeki turistik yerleri ziyaret etti. İzmir ve çevre illerden alışveriş de yapan turistler, şehrin ve bölgenin ekonomisine de katkı sağladı.

Dönüş öncesi gemiye binerken seyahatlerinin nasıl geçtiği sorulan yolcular, 25 yılın ardından seferlerin yeniden başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'ye gelişte seyahatlerinin sorunsuz geçtiğini, dönüşte de çok rahat bir yolculuk yapmayı umduklarını kaydeden yolcular, "Uzun zaman sonra başlayan seferler dolayısıyla çok mutluyuz. İzmir'de çok güzel 4 gün geçirdik. Seferlerin ileride başka illere de yapılacağını duyduk. En kısa sürede onların da başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye'yi çok seviyor ve sürekli ziyaret etmek istiyoruz. Bu seferler ekonomik ve konforlu olması açısından çok cazip" ifadelerini kullandı. Türkiye'den Libya'ya gitmek isteyen 40'a yakın Türk vatandaşı da gemide yerini aldı.

Murtaza Karanfil: "Seferlerimizden herkes çok memnun, destinasyonları artıracağız"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi ve Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) Başkanı Murtaza Karanfil, ilk seferi en ufak bir sıkıntı yaşamadan atlattıklarını belirterek, bunun çok güzel bir örnek olduğunu söyledi. Karanfil, 25 yıl aradan sonra bu seferlerin tekrar başlamasına sundukları katkılar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e, Libya Ulaştırma Bakanlığı ile İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"İzmir ile başladığımız seferlerimizden herkes çok memnun"

Türkiye ile Libya'nın 2 yıl önce imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın ülkeler arası ilişkilere muazzam katkılar sunduğunu dile getiren Karanfil, kendilerinin de süreci daha ileriye götürmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını vurguladı. Sürece katkı sunmak ve ciddi bir ihtiyaç olduğunu düşündükleri için gemi seferlerini yeniden başlattıklarını kaydeden Karanfil, şu açıklamalarda bulundu: "Şu anda İzmir ile başladığımız seferlerimizden herkes çok memnun. Destinasyonlarımızı artıracağız ve İstanbul, Muğla, Antalya, Bursa gibi şehirlere de hem turizm hem de ticaret amaçlı seferler düzenleyeceğiz. İki ülke arasındaki özellikle ekonomik ilişkilerin daha hızlı ilerlemesi lazım. Bu konuda iş dünyasındaki tüm sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine de buradan çağrıda bulunuyorum: Lütfen Libyalı mevkidaşlarınız ile bir araya gelin ve iş birliklerini artırın. Bu sayede Türkiye'nin başta Libya olmak üzere Afrika'daki varlığı ve karşılıklı yatırımlar artacak, bu bölgeye ihracatı yükselecektir." - İZMİR

25 yıllık aranın ardından Libya'dan gelen ilk yolcu gemisi İzmir'den ayrıldı
25 yıllık aranın ardından Libya'dan gelen ilk yolcu gemisi İzmir'den ayrıldı
25 yıllık aranın ardından Libya'dan gelen ilk yolcu gemisi İzmir'den ayrıldı

Türkiye, Libya, İzmir, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 25 yıllık aranın ardından Libya'dan gelen ilk yolcu gemisi İzmir'den ayrıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 25 yıllık aranın ardından Libya'dan gelen ilk yolcu gemisi İzmir'den ayrıldı - Son Dakika
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