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28. dönem TİS imzalandı - Son Dakika

28. dönem TİS imzalandı

24.09.2021 15:06
28. dönem TİS imzalandı, System.String[]

Genel Maden İşçileri Sendikası'nda (GMİS) çalışan personeli ilgilendiren ve 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayan 28'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi, GMİS ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) arasında imzalandı.

Genel Maden İşçileri Sendikası'nda (GMİS) çalışan personeli ilgilendiren ve 01 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayan 28'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi, GMİS ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) arasında imzalandı.

GMİS Genel Merkezi'nde gerçekleşen 28'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi son oturumuna; Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TEZ-KOOP-İŞ Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Şerif Taşören, Şube İdari Sekreteri Fatih Cevizdibi, GMİS İşyeri Temsilcileri Mehmet Boran ile Tunay Değirmenci, GMİS Toplu Sözleşme Komisyonu Üyeleri Nizamettin Tiryaki ile Mustafa Sait Cinbir katıldı.

GMİS'te çalışan işçileri ilgilendiren ve 2021 ile 2022 yıllarını kapsayan 28'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi'yle, TÜRK-İŞ ile Hükümet arasında imzalanan çerçeve protokolüne göre ücretlere ilk 6 ay yüzde 12, ikinci, üçüncü ve dördüncü aylar için yüzde 5'er artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve TEZ-KOOP-İŞ Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Şerif Taşören, toplu iş sözleşmesinin sendika çalışanlarına hayırlı olması dileğinde bulundular. - ZONGULDAK

28. dönem TİS imzalandı
28. dönem TİS imzalandı
28. dönem TİS imzalandı

Zonguldak, Aralık, Maden, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 28. dönem TİS imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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