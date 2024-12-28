Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da, hububat desteği kapsamında üreticilerin hesaplarına toplam 3 milyar 121 milyon 61 bin 894 lira aktardıklarını bildirdi.
Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten, hububat desteği ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.
Yumaklı, şunları kaydetti:
"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerimizde hububat desteği kapsamında toplam 3 milyar 121 milyon 61 bin 894 lira ödemeyi üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun."
Son Dakika › Ekonomi › 3,1 Milyar Lira Hububat Desteği - Son Dakika
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