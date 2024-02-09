37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını ele alacak

37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 23 Şubat'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ınaçılış konuşmalarıyla başlayacak. Tüketici Kalite Zirvesi ,evrensel insan hakları vetüketicihakları ihlallerinidile getirmek ve çözüm önerilerini paylaşmak üzere toplanıyor. Zirveye tüketiciye ürün ve hizmet sunan markaların yanı sıra bürokrasi ,siyaset, medya ve sanat dünyasının önemli temsilcileri katılım sağlayacak.
Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, tüketici memnuniyetinin ve kalitenin yaygınlaştırılması adına ekonomiye yön veren simaların, ulusal ve dünya çapında iş insanlarının tanışmasına, dünya barışının sağlanmasına,kaynaşmasına yeni ortaklıkların ve atılımların doğmasına vesile oluyor.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile tüm ezberlerin bir bir bozulduğu Enformasyon Çağı'nda iş dünyasının dönüşümünün, tüketicilerin taleplerinin değerlendirileceği 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 23 Şubat'tadavetlilerini bekliyor.
37.Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'ndekikatılımcılardan bazıları şöyle;
Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan kavgaya ilişkin kararın açıklandığını duyurdu. Olaya karışan personellerin Silahlı Kuvvetler ile ilişiği kesildi. Karar, Atatürk fotoğrafı takmak istememesiyle başlayan olayla ilgili olarak alındı. Olaya karışan 7 personelin Silahlı Kuvvetler ile ilişiği kesildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
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