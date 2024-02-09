37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını ele alacak - Son Dakika
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Ekonomi

37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını ele alacak

37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını ele alacak

23 Şubat'ta başlayacak olan 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel insan hakları ve tüketici hakları ihlallerini değerlendirecek. Zirvede, tüketiciye ürün ve hizmet sunan markaların yanı sıra bürokrasi, siyaset, medya ve sanat dünyasının önemli temsilcileri yer alacak.

09.02.2024 17:25  Güncelleme: 17:37
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37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 23 Şubat'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ınaçılış konuşmalarıyla başlayacak. Tüketici Kalite Zirvesi ,evrensel insan hakları vetüketicihakları ihlallerinidile getirmek ve çözüm önerilerini paylaşmak üzere toplanıyor. Zirveye tüketiciye ürün ve hizmet sunan markaların yanı sıra bürokrasi ,siyaset, medya ve sanat dünyasının önemli temsilcileri katılım sağlayacak.

ZİRVEDE, KALİTENİN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN ADIMLAR ATILACAK

Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, tüketici memnuniyetinin ve kalitenin yaygınlaştırılması adına ekonomiye yön veren simaların, ulusal ve dünya çapında iş insanlarının tanışmasına, dünya barışının sağlanmasına,kaynaşmasına yeni ortaklıkların ve atılımların doğmasına vesile oluyor.

37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını ele alacak

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile tüm ezberlerin bir bir bozulduğu Enformasyon Çağı'nda iş dünyasının dönüşümünün, tüketicilerin taleplerinin değerlendirileceği 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 23 Şubat'tadavetlilerini bekliyor.

37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını ele alacak

37.Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'ndekikatılımcılardan bazıları şöyle;

  • Zbigniew Roch – EBCA Başkanı
  • Bendevi Palandöken – TESK Genel Başkanı
  • Prof.Dr.AygünAttar –Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi
  • Cabir Doko – Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Siyasi Sistem ve Topluluklararası İlişkilerBakanvekili
  • Prof.Dr.Uğur Özgöker- İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
  • Dr.Necip Uludağ –Alfa InvesmentUK
  • Kemal Geçer – Starling Grup Ceo
  • Erdal Tüfekçi – Gıda Perakendecileri DerneğiYKB
  • Kutay Kartallıoğlu – Carrefour Ceo
  • Alp Önder Pamukçu- Koçtaş Yönetim Kurulu Üyesi
  • Prof.Dr.Emre Alkin- İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü
  • Ferhat Bozçelik – DMW Başkanı

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İnsan Hakları, Hukuk, Yaşam, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

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