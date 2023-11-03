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4 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı - Son Dakika

4 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı

Son Güncelleme: 03.11.2023 11:35

Ekim ayı enflasyon verisiyle memur ve emekliye yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı. SSK ve Bağkur emeklileri temmuz, ağustos, eylül ve ekimi kapsayan 4 aylık dönemde yüzde 29,41 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 40,39 oranında enflasyon farkını şimdiden hak etti. Yüzde 29,41'lik zamma göre en düşük emekli maaşı 9.705 liraya, yüzde 40,39'luk zamma göre en düşük memur maaşı 30 bin 885 liraya çıkacak. Kasım ve aralık enflasyonunun açıklanmasıyla bu rakamlar daha da artacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün ekim ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, ekimde TÜFE aylık yüzde 3,43 arttı, yıllık yüzde 61,36 oldu. Böylece memur ve emeklinin 4 aylık enflasyon farkı da netleşti. 4 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 29,41 olurken, bu oran memurlarda yüzde 40,39 oldu.

EMEKLİNİN YÜZDE 29'LUK ZAMMI CEPTE

Ekim ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 4 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Enflasyon temmuzda yüzde 9,49, ağustosta yüzde 9,09, eylülde yüzde 4,75, ekimde ise yüzde 3,43 oranında arttı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 29,41'lik enflasyon farkını şimdiden cebe koydu.

4 AYLIK MEMUR ZAMMI YÜZDE 40,39

Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı yüzde 40,39 oldu.

GÖZLER KASIM VE ARALIK VERİSİNDE

Kesin zam oranı kasım ve aralık ayı enflasyonlarının açıklanmasıyla ortaya çıkacak. 4 aylık enflasyon verisinin de eklenmesiyle memur ve emeklinin ocakta alacağı zamlı maaşlar hesaplanacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Yüzde 29,41'lik zamma göre en düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 9.705 TL'ye, yüzde 40,39'luk zamma göre en düşük memur maaşı 22 bin TL'den 30 bin 885 TL'ye çıkacak. Kasım ve aralık enflasyon verisinin açıklanmasıyla bu rakamlar daha da artacak.

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Son Dakika Ekonomi 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı - Son Dakika
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