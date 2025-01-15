49 Yıldır Raf Üretimiyle İhracat Yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

49 Yıldır Raf Üretimiyle İhracat Yapıyor

49 Yıldır Raf Üretimiyle İhracat Yapıyor

Gökçelik, 49 yıldır Türkiye'de raf üretiyor, 80 ülkeye ihracat yaparak ekonomiye katkı sağlıyor.

15.01.2025 12:22
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Bursa'da 1976'da üretime başlayan firma, 10 binden fazla ürün gamıyla yurt içi ve yurt dışındaki perakende sektörü, fabrika ve lojistik depolar için raf üreterek ülke ekonomisine ve ihracatına katkıda bulunuyor.

Nilüfer ilçesinde 49 yıldır faaliyet gösteren Gökçelik firması, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 5 fabrikasında 400 kişiyi istihdam ediyor.

Fabrikalarda market, perakende sektörü ve fabrikaların raf sistemlerine yönelik seri üretim gerçekleştiren firma, ayrıca isteğe bağlı özel raf imalatı da yapıyor.

ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ofisleri bulunan Gökçelik firması, aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika'nın bulunduğu 80 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla da Türkiye'ye döviz girdisi sağlıyor.

Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, AA muhabirine, 49 yıl önce Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ve bakkalların kullandığı çelik raf sisteminin üretimiyle bu işe başladıklarını söyledi.

Şirketi kendisinin kurduğunu, depo ve raf sistemlerinde Türkiye'de bu işi ilk yapanlardan olduklarını belirten Aras, daha sonra alışveriş ve perakende sektörüne hizmet vermeye başladıklarını anlattı.

Aras, perakende sektörüne girdikten sonra depo ve raf sistemlerindeki çok yönlü bir ürün yelpazesini müşterilerin hizmetine sunduklarını dile getirerek "Teknolojiye ayak uyduruyoruz. Kazandığımızı kendi sektörümüze yatırıyoruz. Bu sektörde bir evrimi tamamlamak üzereyiz. Dünyada eğer bu işin bir ligi varsa Gökçelik şu anda en üst ligde, üst sıralarda yer alıyor." dedi.

Aynı zamanda fabrikaların lojistik ve depolama sistemlerini üretip, yerinde montajını yaparak bunları ihraç ettiklerini anlatan Aras, şöyle konuştu:

"Bütün bunları dikkate aldığımız zaman 10 binin üzerinde ürün çeşitliliğimiz var. Bu ürün çeşitliliğimiz zaman zaman daha da fazlalaşıyor. Teknolojiye göre bir kısmını terk edip ihtiyaç olanları ilave ediyoruz. Avrupa'da gelişmiş teknolojiyle üreten Almanya, lider ülke konumunda. Türkiye ise Almanya'nın ardından ikinci sırada geliyor. Bu işte demir çelik ürünlerinin olması ve metal işleme makinelerinin Türkiye'de üretilmesi sebebiyle ülkemiz burada iyi bir pozisyonda. Biz de bunların içinde ilk sıralarda yer alan firmalar arasındayız."

"Yüzde 100 yerli ürünü dövize çevirme emeğiyle çalışıyoruz"

Aras, bir yıl sonra nanoteknolojiyle ürünleri daha hafifletilmiş ve dayanıklı hale getirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

En fazla AB ülkelerine ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Aras, şunları kaydetti:

"Yüzde 100 yerli ürünü dövize çevirme emeğiyle çalışıyoruz. Gökçelik, sadece mekanik değil, elektronik ürünler de üretiliyor. Kendi teknolojimizi kendimiz gerçekleştiriyoruz. Bunu da ihracata döndürmüş vaziyetteyiz. Örneğin 100 bin metrekarelik bir depoyu insansız bir şekilde çalışabilecek teknolojiye sahibiz ve bunu da gerçekleştirdiğimiz ülke oldu. Dünyada e-ticarette bir numara olan Amazon gibi bir firmayla çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onların bize güvenmeleri sektörde geldiğimiz noktanın belirtisi diye düşünüyorum."

Aras, e-ticaret firması Amazon'un İngiltere'deki depo kurulumunu da gerçekleştirdiklerine değinerek "Projeyi A'dan Z'ye biz tamamladık. Bu başarının tadı, damağımızda. Zaten böyle bir projeyi gerçekleştirdikten sonra sektörde herkes tarafından bilinir pozisyona geliyorsunuz. Bu da bizim için iyi bir puan oldu. Hedeflerimiz yüksek." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Döviz, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 49 Yıldır Raf Üretimiyle İhracat Yapıyor - Son Dakika

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