5. Etnospor Kültür Festivali - Son Dakika
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5. Etnospor Kültür Festivali

12.06.2022 16:48
5. Etnospor Kültür Festivali

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Nebati, Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan ile bir araya geldi.

Nebati ile Erdoğan, 5. Etnospor Kültür Festivali'ndeki etkinlik alanlarını gezdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) organizasyonuyla 20 ülkenin yöresel lezzetleri, hediyelik eşyaları ve kıyafetlerinin sergilendiği "Evrensel Lezzetler" standını gezen Nebati ile Erdoğan, Azerbaycan Atlı Gösteri Ekibi'nin performansını izledi.

Nureddin Nebati ile Bilal Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. İkili, vatandaşlarla fotoğraf çekildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Nureddin Nebati, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 5. Etnospor Kültür Festivali - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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