56 yeni ilaç geri ödeme listesine alındı - Son Dakika
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Ekonomi

56 yeni ilaç geri ödeme listesine alındı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Listede kanser, böbrek yetmezliği, organ nakli ilacı gibi önemli tedavi ürünleri bulunuyor.

30.01.2025 13:58  Güncelleme: 16:29
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında 3 adet kanser ilacı, 3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 adet organ naklinde kullanılan ilaç, 2 adet kan ürünü, 2 adet alerji aşısı, 2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerine yer verdi.

56 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesinde
56 yeni ilaç geri ödeme listesine alındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 56 yeni ilaç geri ödeme listesine alındı - Son Dakika

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