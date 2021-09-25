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7'nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışmasının yeni tasarımları görücüye çıktı - Son Dakika

7'nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışmasının yeni tasarımları görücüye çıktı

25.09.2021 12:07
7'nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışmasının yeni tasarımları görücüye çıktı, System.String[]

7'nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışmasına katılarak finale kalan ve Gaziantepli halı firmaları tarafından dokunan 20 halı GAİB hizmet binasında görücüye çıktı.

7'nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışmasına katılarak finale kalan ve Gaziantepli halı firmaları tarafından dokunan 20 halı GAİB hizmet binasında görücüye çıktı. Yarışma jürisi tarafından mercek altına alınan eserlerin incelenerek yarışmanın ilk beşinin belirleneceği ve kazanan tasarımcıların ödüllerinin 26 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek olan ödül töreniyle verileceği açıklandı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği organizasyonunda Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halı Tasarım Derneği (HATAD) iş birliğinde gerçekleştirilen 7'nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışmasına katılarak finale kalan eserler görücüye çıktı. Jüri üyelerinin titiz incelemeleri sonucu değerlendirilecek olan eserlerden ilk beşe girenler ödüllendirilecek.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan bu yıl çok sayıda eserin yarışmaya girdiğini ifade ederek, "Gaziantep, makine halısında Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise yüzde 54'ünü sağlamaktadır. Bu oran çok büyük ve bu oranı sürdürebilir olması için orijinal tasarımlara ihtiyacımız var. Bu manada güzel sanatlar alanındaki üniversite ve lise öğrencilerimizi bu etkinliğe davet ediyoruz. Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz yarışmamıza çeşitli üniversitelerden 200 eser geldi. Bu 200 eserin ön değerlendirmesinde bazı kriterlerden dolayı 18'i geçersiz sayıldı. 182 tasarım jürilerimizin beğenisine sunuldu. Daha önce yapılan ilk jüri değerlendirmesinde sayı 20 esere indirildi. Bu 2 tasarım Gaziantepli halıcılarımız tarafından dokunarak bu gün GAİB hizmet binasında sergileniyor. Tasarım haftası etkinlikleri kapsamında bugün jüri üyelerimiz finale kalan 20 halımızı inceleyerek oy verecek ve ilk beş dereceyi elde eden halı tasarımlarını belirleyecek. Sonuçları 26 Eylül 2021 tarihinde düzenleyeceğimiz final gecesinde kamuoyu ile paylaşacak ve dereceye giren eser sahiplerini ödüllendireceğiz" diye konuştu.

Jüri eserleri incelemeye başladı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği organizasyonunda Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halı Tasarım Derneği (HATAD) iş birliğinde düzenlenen 7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışmasında finale kalan ve Gaziantepli halıcılar tarafından dokunan yeni tasarım halılar jüri tarafından değerlendirilmeye başlandı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyeleri eserleri büyük bir dikkatle inceleyerek oylamaya başladı. Sonuçların 26 Eylül 2021 Pazar günü GAİB hizmet binasında düzenlenecek olan ödül töreninde açıklanacağı ifade edildi. - GAZİANTEP

7'nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışmasının yeni tasarımları görücüye çıktı
7'nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışmasının yeni tasarımları görücüye çıktı
7'nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışmasının yeni tasarımları görücüye çıktı
7'nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışmasının yeni tasarımları görücüye çıktı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikliği, Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 7'nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışmasının yeni tasarımları görücüye çıktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 7'nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışmasının yeni tasarımları görücüye çıktı - Son Dakika
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