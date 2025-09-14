A Milli Takım'a Gümüş Madalya Teşekkürü - Son Dakika
A Milli Takım'a Gümüş Madalya Teşekkürü

14.09.2025 23:40
Ekonomi yönetimi, EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı'na tebrik mesajları gönderdi.

Ekonomi yönetimi, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan ve şampiyonluk için son ana kadar mücadele eden 12 Dev Adam'a ve teknik ekibimize yürekten teşekkür ediyoruz. Aslanlar gibi mücadele verdiniz, gümüş madalyayı ülkemize getirdiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, paylaşımında "Azim ve inançla oynayarak Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyorum. Teşekkürler 12 Dev Adam." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, oyuncuların çok yüksek bir mücadele azmi göstererek herkesi gururlandırdığını dile getirerek, "Skor ne olursa olsun, ay-yıldızlı formaya gösterdiğiniz sadakat ve sahaya koyduğunuz yürek, milletimizin gönlünde şampiyonluğun adıdır. Bu duruş, tüm gençlerimize ilham, gelecekteki zaferlerimizin de en büyük göstergesi olacak. Yolunuz açık olsun, Türkiye sizinle gurur duyuyor." mesajını paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da oyunculara teşekkür ederek, "Finalde yüreğini ortaya koyan, son düdüğe kadar mücadele eden yiğitlerimiz Avrupa ikincisi oldu ama milletimizin gönlünde hep şampiyonlar ve öyle kalacaklar. Siz sadece ikinci olmadınız, 85 milyonun umudu, inancı ve gururu oldunuz." paylaşımı yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise "İnanç ve azimle gösterdiğiniz mücadele ve takım ruhu için teşekkürler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

