AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep\'te

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Anadolu Ajansı olarak kent markalarının güçlendirilmesine katkı sunmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep", Kalyon İnşaat ve SANKO holdingin katkısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılıyor.

Karagöz, zirvenin açılışındaki konuşmasında, AA Kent Ekonomileri Zirvesi ile Türkiye ve Suriye arasında yeniden güçlenen ekonomik bağları ve bölgesel kalkınma imkanlarını ele almak için bir araya gelindiğini söyledi.

Bu dönemin, tarihsel ticaret yollarının yeniden canlandığı, üretim ve lojistik ağlarının yeniden şekillendiği, kentlerin artık ülkeler kadar rekabet ettiği bir dönem olduğunu dile getiren Karagöz, şöyle devam etti:

"Artık ekonomik büyüme, yatırım çekme kapasitesi, kültürel etki alanı ve uluslararası bilinirlik büyük ölçüde kentler üzerinden gerçekleşiyor. Kentler, üretimin, ticaretin, kültürün, sanatın ve yeniliğin merkezleri haline geliyor. Kendi hikayelerini dünyaya anlatan güçlü markalara dönüşüyor. Bugün dünyanın dört bir yanında marka kentlerden söz ediyoruz. Çünkü güçlü bir kent markası, yatırımcı çeken, ticareti geliştiren, turizmi büyüten ve uluslararası işbirliklerini artıran önemli bir değere dönüşmüş durumda. Bir kentin sahip olduğu potansiyelin doğru anlatılması, doğru kitlelere ulaştırılması ve küresel ölçekte daha etkin biçimde tanıtılması en az o kentin ekonomik başarısı kadar önem taşıyor. İşte bu noktada stratejik iletişim belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor."

"Kentlerin etki alanını artırmaya çalışıyoruz"

Karagöz, güçlü iletişim stratejilerinin, kentlerin sahip olduğu ekonomik, kültürel ve sosyal değerleri daha görünür kıldığını belirtti.

Kentlerin hikayelerinin, marka değerlerinin ve başarılarının doğru iletişim stratejileriyle dünyaya aktarıldığında daha geniş bir alana ulaşıldığını söyleyen Karagöz, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı olarak kent markalarının güçlendirilmesine katkı sunmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kentlerin ekonomik potansiyellerini, üretim güçlerini, kültürel zenginliklerini ve yatırım fırsatlarını ulusal ve uluslararası kamuoyuna aktararak etki alanını artırmaya çalışıyoruz. Bugün çok özel bir toplantı yapıyoruz. Hem Gaziantep hem Halep için oldukça kıymetli bir anı yaşıyoruz. Zaten toplantımıza gösterilen bu yoğun ilgi bunun en büyük işaretlerinden bir tanesi."

Dünyanın, kentlerin birbirleriyle kurduğu etkileşim ve işbirlikleri üzerinden değer üretmelerini konuştuğunu ifade eden Karagöz, Suriye'nin üretim kapasitesinin yeniden canlandırılmasının, sanayi altyapısının güçlendirilmesinin ve ticari hayatın eski dinamizmine kavuşmasının bölgesel istikrar açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Suriye'nin yeni yönetiminin göreve gelmesinden bu yana ekonomik ilişkilerde daha öngörülebilir bir zemin oluştuğunu ve sınır hattında ticaretin hareketlendiğini söyleyen Karagöz, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeniden inşa sürecinin başlamasıyla birlikte üretim, yatırım ve tedarik zincirlerinde yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Gaziantep ile Halep arasında kurulabilecek özel statülü üretim ve sanayi bölgeleri sınır ekonomisini daha entegre bir yapıya dönüştürebilecek kapasiteye sahip. Lojistik açıdan bakıldığında Akdeniz limanlarına yakınlık ve mevcut demir yolu bağlantıları bu hattın küresel ticarette entegrasyonunu kolaylaştırıyor ve onu küresel ticarette öne çıkarıyor. Bu tablo, bölgeyi üretim ve dağıtım ağları açısından stratejik bir noktaya çıkarıyor."

"14 dilde yayın yapan küresel bir medya kuruluşuyuz"

Ekonomik ilişkilerde, kamu kurumları, özel sektör, yatırımlar ve uluslararası paydaşlar arasında kurulacak güçlü işbirliklerinin belirleyici rol oynayacağını belirten Karagöz, Türkiye ve Suriye'nin son yıllarda güçlü bir dostluk ve kardeşlik bağı inşa ettiğini söyledi.

Gaziantep'in bir taraftan Suriye'den gelen misafirlere ev sahipliği yaptığını bir taraftan da Türk ve Suriyeli iş insanlarının sinerjisine imkan sağladığını dile getiren Karagöz, şunları ifade etti:

"Anadolu Ajansı, bugün dünyada 36 farklı noktada bulunan ofis ve yayın merkezleriyle tam 137 ülkede haber ve içerik çalışmaları yapıyor. 14 dilde yayın yapan küresel bir medya kuruluşuyuz. Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya uzanan geniş muhabir ağı sayesinde Türkiye'nin ekonomik, ticari ve kültürel değerlerini dünyaya sunuyoruz. 700'e yakın büyük ölçekli marka ile yürüttüğümüz işbirlikleri ve stratejik iletişim alanındaki çalışmalarımız her geçen gün bu markaları daha da güçlendiriyor. İş Dünyası Haberleri Müdürlüğü'müz aracılığıyla şirket haberlerini, yatırım hareketlerini, sektör gelişmelerini ve ekonomik dönüşüm hikayelerini doğrudan iş dünyasıyla ve dünyayla buluşturuyoruz."

"Anadolu Ajansı, Suriye'deki şirketlerin başarısını duyuracak"

Karagöz, Anadolu Ajansının, üretim tesislerinden organize sanayi bölgelerine, lojistik merkezlerden ihracat koridorlarına ekonomik faaliyetlerin daha geniş kitlere ulaştırılması için çalışmalar yaptığını söyledi.

Anadolu Ajansının, şirketlerin faaliyetlerini, projelerini ve başarı hikayelerini dünyaya duyurduğunu belirten Karagöz, şunları kaydetti:

"İş Dünyası Haberleri Müdürlüğümüz artık sadece Türkiye'deki şirketlerin değil Suriye'deki şirketlerin de başarı hikayelerini, rekabet kapasitelerini ve yeniliklerini dünyaya duyurmaya başlayacak. Yaklaşık 600 şirket abonemiz var. Şirket abonesi ne demek? Şirketimizin yapmış olduğu faaliyetleri, çalışmaları ve başarı hikayelerini dünyaya duyuran birimimiz. Bu birimimiz bundan sonra Suriyeli şirketlerin de başarı hikayelerini dünyaya duyuracak."

Kent Ekonomileri Zirvesi'nin amacının kentlerin küresel iletişim stratejilerine katkı sunmak olduğunu ifade eden Karagöz, Gaziantep ve Halep'i yalnızca tarihin, kültürün ve ticaret yollarının buluşturduğu iki şehir olarak değil, geleceği birlikte şekillendirecek iki bölgesel güç merkezi olarak gördüklerini belirtti.

Dünyanın başarılı bölgelerinde şehirlerin birlikte çalışırken aynı zamanda birbirlerini daha ileriye taşımak için yarış içinde olduğunu, Türkiye ve Suriye'nin birbirini daha ileriye taşıyan bir rekabete davet etmesi gerektiğini dile getiren Karagöz, "Teknolojide, üretimde, AR-GE'de ve girişimcilikte hem işbirliği hem de rekabet içinde olmalıyız." dedi.

Üretim gücü ile iletişim gücünün birleştiği noktada Gaziantep ve Halep'in çok daha geniş bir etki alanına ulaşacağına işaret eden Karagöz, iki şehrin hikayesini duyurmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansının güçlü bir işbirliği zemini oluşturmak için Kent Ekonomileri Zirvesi'ni hayata geçirdiğini belirten Karagöz, zirvede emeği geçenlere teşekkür etti.