AB, çiftçi protestoları nedeniyle tarım arazilerinde nadasa muafiyet getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AB, çiftçi protestoları nedeniyle tarım arazilerinde nadasa muafiyet getirdi

AB, çiftçi protestoları nedeniyle tarım arazilerinde nadasa muafiyet getirdi

Avrupa Birliği (AB), çiftçi protestoları nedeniyle tarım arazilerinin bir kısmını nadasa bırakmayı gerektiren kurallara muafiyet getirdi. AB Komisyonu, Avrupalı çiftçilerin nadasa bırakılan arazilere ilişkin kurallardan muaf tutulması kararı alındığını açıkladı. Açıklamada, kararın AB çiftçilerinin karşılaştığı zorluklara karşı nadas kurallarında muafiyet taleplerini karşılamak için alındığı belirtildi. Ekilebilir arazinin yüzde 4'ünü nadasa bırakmak yerine çiftçilerin bu arazilere mercimek, bakla veya bezelye gibi azot sabitleyen mahsuller ekebileceği ifade edilen açıklamada, bu araziler için de AB sübvansiyonlarının devam edeceği kaydedildi. Açıklamada, nadas kural muafiyetinin geriye dönük olarak 1 Ocak 2024'te başlayacağı ve 31 Aralık 2024'e kadar süreceği bildirildi. Avrupa ülkelerinde çiftçiler son dönemde yoğun protestolar düzenliyor. Çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istiyor. Birliğin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna ve diğer ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri, su tasarruf tedbirleri ile uzun süren bürokratik işlem ve süreçlerden şikayet eden çiftçiler, sorunlarına çözüm üretilmesini talep ediyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta tarım ilacı pestisit kullanımını 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltma planından vazgeçildiğini açıklamıştı. AB ülkelerinin tarım bakanları, 26 Şubat'ta Brüksel'de sektörün sorunlarını görüşecek.

13.02.2024 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB), çiftçi protestoları nedeniyle tarım arazilerinin bir kısmını nadasa bırakmayı gerektiren kurallara muafiyet getirdi.

AB Komisyonu, Avrupalı çiftçilerin nadasa bırakılan arazilere ilişkin kurallardan muaf tutulması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, kararın AB çiftçilerinin karşılaştığı zorluklara karşı nadas kurallarında muafiyet taleplerini karşılamak için alındığı belirtildi.

Ekilebilir arazinin yüzde 4'ünü nadasa bırakmak yerine çiftçilerin bu arazilere mercimek, bakla veya bezelye gibi azot sabitleyen mahsuller ekebileceği ifade edilen açıklamada, bu araziler için de AB sübvansiyonlarının devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, nadas kural muafiyetinin geriye dönük olarak 1 Ocak 2024'te başlayacağı ve 31 Aralık 2024'e kadar süreceği bildirildi.

Avrupa ülkelerinde çiftçiler son dönemde yoğun protestolar düzenliyor. Çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istiyor.

Birliğin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna ve diğer ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri, su tasarruf tedbirleri ile uzun süren bürokratik işlem ve süreçlerden şikayet eden çiftçiler, sorunlarına çözüm üretilmesini talep ediyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta tarım ilacı pestisit kullanımını 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltma planından vazgeçildiğini açıklamıştı.

AB ülkelerinin tarım bakanları, 26 Şubat'ta Brüksel'de sektörün sorunlarını görüşecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Avrupa Birliği, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, çiftçi protestoları nedeniyle tarım arazilerinde nadasa muafiyet getirdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 16:01:33. #1.11#
SON DAKİKA: AB, çiftçi protestoları nedeniyle tarım arazilerinde nadasa muafiyet getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement