AB, çiftçi protestoları nedeniyle tarım arazilerinde nadasa muafiyet getirdi

Avrupa Birliği (AB), çiftçi protestoları nedeniyle tarım arazilerinin bir kısmını nadasa bırakmayı gerektiren kurallara muafiyet getirdi.
AB Komisyonu, Avrupalı çiftçilerin nadasa bırakılan arazilere ilişkin kurallardan muaf tutulması kararı alındığını açıkladı.
Açıklamada, kararın AB çiftçilerinin karşılaştığı zorluklara karşı nadas kurallarında muafiyet taleplerini karşılamak için alındığı belirtildi.
Ekilebilir arazinin yüzde 4'ünü nadasa bırakmak yerine çiftçilerin bu arazilere mercimek, bakla veya bezelye gibi azot sabitleyen mahsuller ekebileceği ifade edilen açıklamada, bu araziler için de AB sübvansiyonlarının devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada, nadas kural muafiyetinin geriye dönük olarak 1 Ocak 2024'te başlayacağı ve 31 Aralık 2024'e kadar süreceği bildirildi.
Avrupa ülkelerinde çiftçiler son dönemde yoğun protestolar düzenliyor. Çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istiyor.
Birliğin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna ve diğer ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri, su tasarruf tedbirleri ile uzun süren bürokratik işlem ve süreçlerden şikayet eden çiftçiler, sorunlarına çözüm üretilmesini talep ediyor.
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