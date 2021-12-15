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AB'den Moldova'ya 60 milyon avro destek - Son Dakika

AB'den Moldova'ya 60 milyon avro destek

15.12.2021 15:17
AB'den Moldova'ya 60 milyon avro destek

Avrupa Birliği (AB), Rus enerji şirketi Gazprom'a doğal gaz ödemelerinde sıkıntı yaşayan Moldova'ya 60 milyon avro destek verecek.

Avrupa Birliği (AB), Rus enerji şirketi Gazprom'a doğal gaz ödemelerinde sıkıntı yaşayan Moldova'ya 60 milyon avro destek verecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Moldova'ya sağlanacak yardım paketine ilişkin düzenlenen imza töreninde konuştu.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'yu Brüksel'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden von der Leyen, Moldova'nın son dönemde karşı karşıya olduğu doğal gaz arz krizi hakkında yoğun görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Von der Leyen, AB'nin Moldova'ya desteğini artırmak için bir acil durum paketi açıkladıklarını hatırlatarak, "Artan gaz fiyatlarının Moldova'daki savunmasız insanlar üzerindeki etkisini azaltmak için ülkeye 60 milyon avro sağlıyoruz." dedi.

Von der Leyen'in açıklamalarının ardından yardım paketi anlaşması, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu tarafından imzalandı.

Rus enerji şirketi Gazprom, geçen günlerde, sözleşme kapsamında ödeme yapmayan Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Moldova, Gazprom'a başvuruda bulunarak doğal gaz sevkiyatının kesilmemesini talep etmişti.

Avrupa Birliği, Doğalgaz, Gazprom, Moldova, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'den Moldova'ya 60 milyon avro destek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AB'den Moldova'ya 60 milyon avro destek - Son Dakika
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