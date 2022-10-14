AB'den Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

AB'den Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili açıklama

14.10.2022 15:50
AB'den Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili açıklama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie, Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili, "Rus gazını mümkün olan en kısa sürede azaltmak istiyoruz.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie, Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili, "Rus gazını mümkün olan en kısa sürede azaltmak istiyoruz. Burada sorun Rus gaz altyapısına bağımlılığımız değil. Tamamen işleyen boru hatlarımız var." dedi.

McPhie, AB Komisyonun günlük basın toplantısında bir gazetecinin, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'yi bölgenin enerji merkezi yapma konusunu ve Rus gazının Türk Akımı ile AB ülkelerine gönderilme olasılığını görüştü. Bu konuda Komisyonun görüşü nedir?" sorusunu yanıtladı.

Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullandığını belirten McPhie, "Rus gazını mümkün olan en kısa sürede azaltmak istiyoruz. Burada sorun Rus gaz altyapısına bağımlılığımız değil. Tamamen işleyen boru hatlarımız var." ifadelerini kullandı.

McPhie, AB ülkelerinin Rus gazına yaklaşımlarının açık olduğuna işaret ederek, "Komisyon ve üye ülkeler olarak Rus fosil yakıtlarından bir an önce uzaklaşma taahhüdünde bulunduk." dedi.

Türk Akımı boru hattı konusunda da McPhie, "Bir boru hattına gelecekte ne olacağı, hangi gazın bu hattan sağlanabileceği konularına girmeyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Rus gazına yaptırım yok

McPhie, bir başka gazetecinin "Rusya ile Türkiye gaz konusunda anlaşma sağladı. AB'nin gaz konusunda bir yaptırımı yok. Bağımlılığımız azaltmaya çalışıyoruz ama üye ülkeler Rusya'dan gaz alabiliyor. Çekinceleriniz olabilir ama pek çok üye ülkenin gaz istediğinin farkında mısınız? ABD gazı çok pahalı ve pek çok ülke ucuz gaz kaynağı arıyor" sorusu üzerine, "Rus gazına mevcut durumda bir yaptırım yok. Rus gazı kullanımını düşürmek ve bağımlılığı azaltmak yönünde ilerliyoruz." yanıtını verdi.

AB'nin geçen yıl doğal gazının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ettiğini anımsatan McPhie, bu oranının son dönemde yüzde 10'un altına indiğini belirtti.

McPhie, üye ülkelerin alternatif ve adil fiyatlı gaz bulmaya çalıştığına işaret etti.

Rusya'dan gaz arzı güvenilir değil

AB Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer de ucuz gaz talep etmenin, bunun Rusya tarafından tedarik edileceği anlamını taşımadığını söyledi.

"Rusya'nın güvenilirliği sıfır" diyen Mamer, Rusya'nın ucuz gaza güvenen ülkelerin vanalarını kapattığını ifade etti.

Mamer, AB'nin Rusya ile gaz bağlantısını gerçekten kesmek istediğini vurgulayarak, "Rus gazının fiyat avantajı olabilir ama arz güvenliği konusunda dezavantajları var." değerlendirmesinde bulundu.

Gazprom'un Avrupa'ya tedariki Rusya- Ukrayna savaşının öncesinde azalttığını anımsatan Mamer, bunun fiyatların yükselmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Mamer, Rus fosil yakıtlarından kurtulmanın ve başka çözümler bulmanın çıkarlarına uygun olduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
Sosyal medya yasası: AB'den Türkiye'ye çağrı Sosyal medya yasası: AB'den Türkiye'ye çağrı AA'dan Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu AA'dan Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'den Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili açıklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:55 Harry Potter serisinin Hagrid'i, Robbie Coltarne hayata gözlerini yumdu!
21:52 Bartın'daki maden ocağı patlamasından yürek yakan haber: 2 kişi yaşamını yitirdi
20:51 AFAD'dan Amasra'daki patlamanın sebebi hakkında açıklama: Trafo kaynaklı
20:24 Patlama yaşanan maden ocağından dikkat çeken fotoğraf! Ekipler sedye ile bekliyor
20:21 Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı
20:08 Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 22:24:53. #1.13#
SON DAKİKA: AB'den Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement