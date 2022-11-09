AB, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye uygulanan yaptırımları 1 yıl uzattı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle 2020 yılından bu yana uygulanan yaptırımları 12 Kasım 2023 tarihine kadar uzatma kararı aldı. AB Konseyi'nin internet sitesi ve Twitter hesabından yapılan duyuruda, karara gerekçe olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de izinsiz olduğu iddia edilen petrol arama faaliyetleri gösterildi.

VARLIKLARI DONDURULABİLECEK

AB'nin yaptırımları, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerinde yer almış ya da sorumluluğu bulunan kişi ve kuruluşlar için kısıtlayıcı tedbirler uygulanmasını kapsıyor. Buna göre, söz konusu kişilerin AB'ye seyahati engellenebilecek ya da varlıkları dondurulabilecek. Ayrıca bu kapsamda listede ismi geçen kişilerin AB kişi ve kuruluşları tarafından da fon almaları yasaklanıyor. Kararın Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nden yayınlandıktan sonra uygulanmaya başlayacağı ifade edildi.