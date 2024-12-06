AB ile MERCOSUR Ticaret Anlaşması Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

AB ile MERCOSUR Ticaret Anlaşması Tamamlandı

AB ve MERCOSUR arasındaki ticaret anlaşması müzakereleri sona erdi, yeni bir dönem başlıyor.

06.12.2024 17:47
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Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki ticaret anlaşması müzakereleri tamamlandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da düzenlenen, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay liderlerinin katıldığı MERCOSUR toplantısının ardından basına açıklamada bulundu.

"AB-MERCOSUR anlaşması için müzakereleri tamamladık." diyen von der Leyen, AB ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Von der Leyen, anlaşma müzakerelerinin uzun yıllar sürdüğünü dile getirerek, dengeli bir anlaşma sağlamayı başardıklarını ifade etti.

Avrupa ile MERCOSUR ülkeleri arasında karşılık güven temelli bağların çok kuvvetli olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Bugün Montevideo'da bu eşsiz ortaklığı daha önce hiç olmadığı kadar güçlendiriyoruz." dedi.

Von der Leyen, "Bu anlaşma, sadece ekonomik bir fırsat değil aynı zamanda siyasi bir zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

AB ile MERCOSUR ülkelerinin benzer düşünen ortaklar olduğunu ifade eden von der Leyen, açık biçimde işbirliği yaparak ilerleyeceklerini ve refahı sağlayacaklarını anlattı.

Von der Leyen, anlaşmanın halkın ve işletmelerin çıkarları düşünülerek tasarlandığını belirterek, "AB ile MERCOSUR, dünyanın gördüğü en büyük ticaret ve yatırım ortaklıklarından birini oluşturuyor. Engelleri kaldırıyoruz ve yatırıma izin veriyoruz. 700 milyondan fazla tüketicinin yer aldığı bir pazar oluşturuyoruz ve bu ortaklık tüm değer zincirlerini güçlendirecek. Stratejik endüstriler geliştirecek, inovasyonu destekleyecek ve Atlantik'in her iki yakasında iş ve değer yaratacak." diye konuştu.

"Bu anlaşma, Avrupa için bir kazançtır"

"Ticaret anlaşmaları, ekonomik çerçevelerden daha fazlasıdır." diyen von der Leyen, bunun paylaşılan değerlere sahip topluluklar inşa etmenin bir yolu olduğunu anlattı.

Von der Leyen, Avrupa'nın MERCOSUR'un ikinci büyük yatırım ve ticaret ortağı olduğunu, anlaşmayla ekonomik olarak her iki tarafın da kazandığını söyledi.

Adalet ve karşılıklı saygıya odaklandıklarına işaret eden von der Leyen, anlaşma ile MERCOSUR ülkelerinde sürdürülebilir madencilik, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir orman ürünleri gibi stratejik endüstrilere Avrupa'nın yatırımlarının kolaylaşacağını dile getirdi.

Von der Leyen, "Bu anlaşma, Avrupa için bir kazançtır. 60 bin şirket, bugün MERCOSUR'a ihracat yapıyor. Şirketler, indirimli tarifelerden, daha basit gümrük prosedürlerinden ve bazı kritik ham maddelere ayrıcalıklı erişimden faydalanacak ve büyük iş fırsatları ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupalı çiftçilerin endişelerini de dikkate aldıklarını vurgulayan von der Leyen, "Bu anlaşma, çiftçilerin geçim kaynaklarını korumak için sağlam güvenceler içeriyor." dedi ve anlaşmanın AB şirketlerine yılda 4 milyar avro gümrük vergisi tasarrufu sağlayacağını, pazarları genişleteceğini ve her iki tarafta da büyüme ve iş için yeni fırsatlar açacağını kaydetti.

AB ülkelerindeki besiciler, bölgeden ucuz et ithalatına karşı çıkıyor

Başta Fransa, Polonya ve İtalya gibi AB ülkeleri, AB'nin Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın da üyeleri olduğu MERCOSUR ile yapmayı planladığı ticaret anlaşmasının mevcut halini uygun bulmuyor.

Anlaşma ile AB'nin MERCOSUR ülkelerinden tarım ürünleri ve et ithalatının da önünün açılması öngörülüyor.

AB ülkelerindeki çiftçi ve besiciler, bölgeden ucuz et ithalatına haksız rekabet gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Almanya ve İspanya'nın başı çektiği bir grup AB ülkesi, bu anlaşmanın hızla hayata geçirilmesini talep ediyor. Bu ülkeler, AB'nin ticaretini çeşitlendirebilmesi gerektiği için bu anlaşmayı çok önemli buluyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AB nüfusunun yüzde 65'ini temsil eden en az 15 AB ülkesinin onayı ve Avrupa Parlamentosunun kabulü gerekiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Uruguay, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB ile MERCOSUR Ticaret Anlaşması Tamamlandı - Son Dakika

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