AB, Meta'dan veri erişimi konusunda bilgi talep etti - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Meta'dan veri erişimi konusunda bilgi talep etti

Avrupa Birliği (AB), Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'dan araştırmacıların platformlarındaki verilere erişimini sağlama yükümlülüğüne uyum konusunda bilgi talep etti. AB Komisyonu, ABD merkezli Meta'dan Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan önlemler hakkında resmi bilgi talep edildiğini açıkladı.

16.08.2024 14:46
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Avrupa Birliği (AB), Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'dan araştırmacıların platformlarındaki verilere erişimini sağlama yükümlülüğüne uyum konusunda bilgi talep etti.

AB Komisyonu, ABD merkezli Meta'dan Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan önlemler hakkında resmi bilgi talep edildiğini açıkladı.

Açıklamada, CrowdTangle'ın 14 Ağustos tarihinde kullanımdan kaldırılmasının ardından Komisyonun Meta'dan, araştırmacıların Facebook ve Instagram'ın kamuya açık verilere erişim sağlama yükümlülüğüne uyum için aldığı önlemler hakkında daha fazla bilgi istediği belirtildi.

Meta'dan seçim ve sivil söylem gözlem işlevlerini güncelleme planları hakkında da bilgi talep edildiği kaydedilen açıklamada, firmanın içerik kütüphanesi ve uygulama programlama arayüzü hakkında AB Komisyonunu bilgilendirmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin 30 Nisan'da Meta hakkında, platformlarında yanıltıcı reklam ve dezenformasyonla mücadele gibi alanlarda Birlik kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle soruşturma başlattığı ve bu sürecin devam ettiği anımsatıldı.

Meta'nın talep edilen bilgileri 6 Eylül tarihine kadar sağlaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Komisyonun sağlanacak yanıtları değerlendirmesinin ardından geçici tedbirleri de içeren adımlar atabileceği belirtildi.

Açıklamada, firmanın bu talebe yanlış, eksik veya yanıltıcı karşılık vermesi halinde para cezası alabileceği ifade edildi.

AB'nin geçen yıl yürürlüğe giren yasası büyük dijital platformlara katı kurallar getirmişti.

Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulanabiliyor.

İhlallerin tekrarı durumunda bu platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AB, Meta'dan veri erişimi konusunda bilgi talep etti - Son Dakika

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