AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor - Son Dakika
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AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor

20.07.2022 16:48
AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor

Avrupa Birliği, Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı kapsamında bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını istedi. Hazırlıkların yeterli olmadığını belirten AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Rusya, gaz arzını azaltarak üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla Rus gazının tamamen kesilmesi ve bunun tüm AB'yi vurması muhtemel bir senaryo" uyarısında bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de "Güvenli Kış İçin Gaz Tasarrufu" başlıklı paket hakkında basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın, Ukrayna'da başlattığı savaşın başlamasından aylar önce yüksek fiyatlara rağmen gaz arzını kasıtlı olarak düşük tuttuğunu anımsatan von der Leyen, Gazprom'un piyasayı sıkılaştırdığını ve fiyatları yukarı çektiğini ifade etti.

RUSYA'YA ŞANTAJ TEPKİSİ

Von der Leyen, hali hazırda AB üyesi 12 ülkede Rus gazının kısmen veya tamamen kesintiye uğradığına işaret ederek, "Rusya'dan gaz akışı, geçen yılın aynı döneminin 3'te 1'inden daha az durumda bulunuyor. Rusya bize şantaj yapıyor, enerjiyi silah olarak kullanıyor." dedi.

Avrupa'nın Rus gazının tamamen kesilmesi durumuna hazır olması gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, buna karşı ortak gaz deposu kurduklarını ve depoların şu anda yüzde 64 doluluk seviyesinde olduğunu aktardı.

Von der Leyen, çalışmalar sonucunda Rusya dışındaki kaynaklardan gelen gazın da 2022'nin başından bu yana 35 milyar metreküp arttığını dile getirdi.

LEYEN: RUSYA GAZ ARZINI AZALTARAK ÜZERİMİZDE BASKI KURMAYA ÇALIŞIYOR

Talebe ve enerji tasarrufuna odaklanmak istediklerini ifade eden von der Leyen, "Hazırlıklar yeterli değil. Rus gazının tamamen kesintiye uğraması olasılığına hazırlanmalıyız. Rusya, gaz arzını azaltarak üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla Rus gazının tamamen kesilmesi ve bunun tüm AB'yi vurması muhtemel bir senaryo." diye konuştu.

AB pazarında herhangi bir ülkede yaşanacak gaz krizinin bütün ekonomileri olumsuz etkileyeceğine işaret eden von der Leyen, üye ülkelerin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"TASARRUF YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Von der Leyen, "Gaz depolarımızı daha hızlı doldurmak için gaz tasarrufu yapmamız gerekiyor. Bunun için de gaz tüketimimizi azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

Rus gazının tamamen kesilmesi gibi bir durumda AB geneli için bir alarm tetikleyeceklerini anlatan Von der Leyen, "Üye ülkelerden gaz tüketimini yüzde 15 azaltmalarını istiyoruz. Bu 45 milyar metreküp gaza eşdeğer. Bu azalışla Rus gazının tamamen kesilmesi durumunda bu kışı güvende geçirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, bütün üye ülkelerin gaz tasarrufuna, depolamaya ve ihtiyaç halinde diğer komşularla gaz paylaşmaya hazır olmalarının önemine işaret etti.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN ENERJİ TEDBİRLERİ

AB Komisyonunun hazırladığı önlemler paketinde, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını kesmesi durumunda tüketimi azaltmayı içeren acil durum planı yer alıyor.

Planda bütün üye ülkelerin 1 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2023 arasında gaz talebini son 5 yıldaki ortalamalarının yüzde 15'i oranında azaltması hedefi belirleniyor.

Acil durum ilan edilmesi durumunda yüzde 15 kesintinin zorunlu olması bekleniyor.

Paketin uygulamaya girmesi için üye ülkelerin bunu onaylamaları gerekiyor.

AB'nin doğal gaz tedarikinde Rusya yüzde 40'lık paya sahip durumda. AB geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküplük doğal gaz ithal etmişti.

AB ülkeleri savaş sonrası ortaya çıkan koşullar nedeniyle Rus gazına olan bağımlılığı hızla azaltmak istiyor.

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Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Rusya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor - Son Dakika

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