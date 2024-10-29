AB, Ukrayna ve Moldova'ya Elektrik İhracatını Artırıyor

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), kış döneminde Ukrayna ve Moldova'ya elektrik ihracat kapasitesinin yükseltileceğini bildirdi.

Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağından (ENTSO-E) yapılan açıklamada, AB'den Ukrayna ve Moldova'ya iletim kapasitesinin 1 Aralık'tan itibaren artırılacağı duyuruldu.

Açıklamada, haziran ayından beri Ukrayna'da çok sayıda elektrik santralinin tahrip edildiğine işaret edilerek özellikle kış döneminde ülkede elektriğin yetersiz kalmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Avrupa'daki elektrik sistem operatörlerinin, Ukrayna ve Moldova'ya elektrik ihracat kapasitesini istikrarlı ve güvenli biçimde artırmaya yönelik çalışmalar yaptıkları anımsatılan açıklamada, bu kış döneminde AB'den iki ülkeye ihracat kapasitesinin 400 megavat yükseltilerek 2100 megavata çıkarılacağı belirtildi.

Açıklamada, Avrupa sistem operatörlerinin 2025 yılı mart ayından itibaren kapasite limitini aylık olarak yeninden değerlendireceği bildirildi.