ABD Başkanı Trump: Ukrayna ile nadir maden anlaşmasını tamamladık - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Başkanı Trump: Ukrayna ile nadir maden anlaşmasını tamamladık

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ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ile nadir maden anlaşmasını tamamladıklarını söyledi. Trump, "Ukrayna az önce anlaşmayı imzaladı. Yakında Zelenskiy ile konuşacağım." dedi.

08.05.2025 17:55  Güncelleme: 18:34
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ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, ABD ile İngiltere arasında ticaret anlaşmasına vardıklarını dünya kamuoyu ile paylaştı.

UKRAYNA, NADİR MADEN ANLAŞMASINA İMZA ATTI

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ile nadir maden anlaşmasını tamamladıklarını söyledi. Trump, Ukrayna'nın az önce anlaşmayı imzaladığını belirtti.

TRUMP: BUGÜN ZELENSKİY İLE KONUŞACAĞIM

Trump, "Ukrayna ile yasama organları tarafından da tamamen onaylanan nadir elementler anlaşmasını henüz sonuçlandırdık. Bugün (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenski ile konuşacağım." dedi.

"ÇOK YÜKSEK KALİTELİ NADİR TOPRAK ELEMENTİNE ERİŞİMİMİZ VAR"

Anlaşmanın imzalanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Trump, "Anlaşma artık imzalandı ve onaylandı. Artık çok büyük miktarda, çok yüksek kaliteli nadir toprak elementine erişimimiz var." ifadelerini kullandı.

NADİR TOPRAK ELEMENTİ ANLAŞMASI

ABD ve Ukrayna, uzun müzakerelerin ardından nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsayan "ekonomik ortaklık" anlaşmasının imzalandığını duyurmuştu.

Söz konusu ekonomik ortaklık anlaşması, "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasını öngörüyor.

İki ülke arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşması, bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacak.

ABD Başkanı Trump, anlaşmayla ilgili son açıklamasında, ABD ile Ukrayna arasında imzalanan ekonomik ortaklık anlaşmasının Kiev için bir "güvenlik garantisi" olacağını ve Rusya'yı "engelleyebileceğini" söylemişti.

ABD Başkanı Trump: Ukrayna ile nadir maden anlaşmasını tamamladık

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Son Dakika Ekonomi ABD Başkanı Trump: Ukrayna ile nadir maden anlaşmasını tamamladık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 78908900:
    Silahlar ve maddi yardımı boşa vermedik demiş ..Nato uğruna yüz binlerce insan ölmüş umurunda mı ., seçim de sözün vardı savaş da bitmedi .. 11 0 Yanıtla
  • #Kemer130531:
    1923 zihniyetinden biri daha aynisi 5 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    ukrayna oyuna geldı ıyı oldu 4 1 Yanıtla
  • tracylowe:
    My body aches for the feeling of your touch. Let's rewrite the script for tonight with a touch more passion. f1nd me on tracylowe_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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