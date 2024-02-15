ABD'de Ocak perakende satışlar %0.8 geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Ocak perakende satışlar %0.8 geriledi

ABD'de perakende satışlar yüzde 0.8 gerileyerek, Mart 2023'ten beri görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

15.02.2024 17:27  Güncelleme: 17:39
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Ocak ayında ABD'de perakende satışlar yüzde 0.8 ile tahminlerden hızlı daraldı. Veri öncesinde piyasa tahminleri yüzde 0.1 oranında daralma yaşanabileceği yönünde ağırlık kazanıyordu. Bu aynı zamanda Mart 2023'ten beri kayıtlara geçen en büyük daralma oldu.

Öte yandan Aralık ayında her ikisi de yüzde 0.7 daralan ithalat ve ihracat, Ocak ayında veri öncesi tahminleri yanıltarak yüzde 0.8 yükseldi. Piyasa ithalatın yüzde 0.1 daralmasını, ihracatta ise değişme olmamasını bekliyordu.

Bu ayda ayrıca, otomotiv hariç perakende satışlarda yüzde 0.2 büyüme beklentisine karşın, yüzde 0.6 oranında daralma görüldü. otomotiv hariç perakende satışlar Aralık ayında yüzde 0.4 büyüme kaydetmişti.

İŞSİZLİKMAAŞI BAŞVURULARI GERİLEDİ

İşsizlik maaşı başvuruları ise 220 bin kişi ile değişmeden kalması yönündeki 10 Şubat haftasında piyasa beklentilerinin aksine gerileyerek, 212 bin kişiye indi.

ABD\'de Ocak perakende satışlar %0.8 geriledi

Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Ocak perakende satışlar %0.8 geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Ocak perakende satışlar %0.8 geriledi - Son Dakika
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