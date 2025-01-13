ABD Ekonomisinde Risk Algısı Yükseliyor

Ekonomi

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla negatif bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ilişkin endişeler risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların odağında olduğunu ve piyasalarda oynaklığın artabileceğini kaydetti.

ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta 256 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e indi.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise yüzde 0,3 artarak 35,69 dolara yükseldi.

Analistler, verilerin, istihdam artışının geçen ay hızlandığını ve iş gücü piyasasının geçen seneyi sağlam zeminde tamamladığını gösterdiğini belirterek, bunun Fed'in bu yıl faiz indirimlerine yönelik temkinli yaklaşımını desteklediğini aktardı.

Öte yandan, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta 73,2'ye düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocakta yüzde 2,8'den yüzde 3,3'e çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 3,3'e tırmanarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine hazirandan önce gitmeyebileceği ihtimali öne çıktı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, cuma günü konuşan St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz oranlarını düşürme konusunda daha temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de son istihdam verilerinin iş gücü piyasasının tam istihdam seviyesinde istikrar kazandığını gösterdiğini ve ekonominin aşırı ısındığına dair bir işaret olmadığını belirtti.

Faiz indirimlerinin hızının ekonomik koşullara bağlı olacağını dile getiren Goolsbee, enflasyon yükselmediği sürece faiz oranlarının gelecek 12 ile 18 ay içinde daha düşük olacağı tahmininde bulundu.

Bu gelişmelerle ABD'de enflasyonist baskıların devam edebileceğine dair endişelerle yükselişini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, istihdam verilerinin ardından yüzde 4,79 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 4,77 seviyesinde dengelendi.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,8 yükselişle 2 bin 691 dolardan kapanırke, şu sıralarda yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 687 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yeni günde yüzde 0,2 artışla 109,9 seviyesinde bulunurken, Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor.

ABD'nin Rus enerji şirketlerine yeni yaptırımlar uygulayacağına yönelik haber akışının ardından Brent petrol yeni işlem gününe yüzde 1,9 artarak 80,6 dolar seviyesinde dengelendi. Böylece Brent petrol Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

New York Borsası'nda cuma günü, S&P 500 endeksi yüzde 1,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,63 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya da negatif seyirle başladı.

Avrupa borsaları cuma günü satış ağırlıklı seyrederken, bölge genelinde göreve gelecek yeni ABD yönetiminin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik endişeler risk algısını artırıyor.

Trump'ın atacağını belirttiği tarife adımlarının Avrupa ekonomisine etkileri merak konusu olmaya devam ederken, bölge genelinde resesyon endişeleri ana ekonomik gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Analistler, ABD'nin gümrük vergilerinde güçlü artışlara gitmesinin siparişleri ve kar oranlarını etkileyebileceğini belirterek, hali hazırda devam eden imalat sanayi aktivitesindeki daralmanın güç kazanabileceğini dile getirdi.

Bu hafta açıklanacak nihai enflasyon verilerinin de piyasaların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, söz konusu verilerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemdeki atacağı adımlara yönelik fiyatlamaları değiştirebileceğini söyledi.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,64 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Asya tarafında haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlenirken, bugün Japonya'da tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmeyecek.

Başta Çin olmak üzere bölge ekonomilerinde gelecek hafta göreve başlayacak yeni ABD yönetimi öncesinde risk algısı yüksek seyretmeye devam ediyor.

Bugün açıklamalarda bulunan Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Pan Gongşıng tüketimi teşvik etmeye daha çok önem verilmesi gerektiğini işaret ederek, "Makroekonomik politikanın önceliği daha fazla yatırımı teşvik etmekten, hem tüketimi hem de yatırımı teşvik etmeye, tüketime daha fazla önem vermeye kaydırılmalıdır." dedi.

Çin'in tüketimi artırmak için vatandaşların gelirini ve tüketicilere yönelik sübvansiyon desteğini artırılabileceğini ifade eden Pan, sosyal güvenliği iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre Çin'de aralık ayına ilişkin dış ticaret fazlası 104,8 milyar dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, gelecek hafta ABD'de göreve başlayacak Trump'ın açıklayacağını söylediği ek gümrük vergileri öncesinde kaydedilen yüksek dış ticaret fazlalarının önümüzdeki dönemlerde azalabileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 düştü.

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybederek 9.910,61 puandan tamamlarken, bugün yurt içinde gözler kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi verisine çevrildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasım ayında 2 milyar 963 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, 2024 yılına ilişkin cari işlemler açığının ise 10 milyar 273 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,3 düşüşle 35,4350'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 35,4410 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin yanı sıra perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ve federal bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı cari işlemler dengesi

10.00 Türkiye, kasım ayı perakende satışlar

19.00 ABD, aralık ayı tüketici enflasyon beklentisi

22.00 ABD, aralık ayı federal bütçe dengesi