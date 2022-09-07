ABD, Çin ve Hindistan'ın Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına katılmasını umuyor - Son Dakika
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ABD, Çin ve Hindistan'ın Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına katılmasını umuyor

07.09.2022 00:08
ABD, Çin ve Hindistan'ın Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına katılmasını umuyor

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına katılmasını veya tavan fiyat uygulamasından faydalanmasını umduklarını ifade etti.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına katılmasını veya tavan fiyat uygulamasından faydalanmasını umduklarını ifade etti.

Adeyemo, bir konferansta yaptığı konuşmada, G-7 ülkelerinin Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı finanse etmeye yardımcı olan gelirleri azaltmak için adımlar atmaya odaklandığını aktardı.

G-7 maliye bakanlarının geçen hafta onayladığı tavan fiyat uygulamasının bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olduğuna işaret eden Adeyemo, söz konusu uygulamayla, Rus petrolünün tavan fiyattan veya belirlenen fiyatın altında satılması şartıyla küresel piyasaya arzının devam etmesine izin verileceğini anlattı.

Adeyemo, tavan fiyatın etkili olabilmesi için uygulama konusunda yardımcı olacak hizmet sağlayıcılara, özellikle finansal hizmetler sağlayanlara ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Mümkün olduğunca basit ve hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı olan bir uyumluluk rejimi tasarlamak istediklerini belirten Adeyemo, bunun Rusya'nın en kritik gelir kaynağını azaltırken enerji fiyatlarındaki ani artışları önlemeye yardımcı olacağını vurguladı.

Adeyemo, "Umudumuz, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin, Rusya'nın petrol ihracatından elde ettiği geliri azaltmak için tavan fiyat koalisyonuna katılması veya tavan fiyattan faydalanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları, geçen hafta Almanya'da düzenlenen toplantının ardından, Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planının onaylandığını bildirmişti.

Ancak G7 maliye bakanlarının ortak açıklamasında, tavan fiyat seviyesinin "bir dizi teknik girdiye dayalı olarak" daha sonra belirleneceği kaydedilmişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasını destekleyen ülke ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD, Çin ve Hindistan'ın Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına katılmasını umuyor - Son Dakika

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