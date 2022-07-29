ABD ve Japonya, ekonomik diyalog başlattı

ABD ile Japonya, yeni bir üst düzey ekonomik diyalog başlattı.

ABD-Japonya Ekonomi Politikası Danışma Komitesi Toplantısı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Koichi Hagiuda'nın katılımıyla yapıldı.

Blinken, toplantının açılışında, dünyanın en büyük ve 3'üncü büyük ekonomilerinin, tüm ülkelerin katılabileceği, rekabet edebileceği ve gelişebileceği kurallara dayalı ekonomik düzeni savunmak için birlikte çalışmasının önemli olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını ve Ukrayna'daki savaş dahil olmak üzere küresel çapta yaşanan gelişmelerin kritik tedarik zincirlerinin kırılganlığını gösterdiğine işaret eden Blinken, artan sayıda ülkenin sürdürülemez ve şeffaf olmayan kredi uygulamaları nedeniyle borç yükleriyle mücadele ettiğini dile getirdi.

Blinken, " Çin Halk Cumhuriyeti'nin zorlayıcı ve misilleme niteliğindeki ekonomik uygulamaları, ülkeleri, güvenliklerini, fikri mülkiyetlerini, ekonomik bağımsızlıklarını tehlikeye atan seçimlere zorluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yarı iletkenlerde iş birliği gündemde

ABD Ticaret Bakanı Raimondo, ABD ve Japonya'nın gelişmiş yarı iletkenler konusunda iş birliğini görüştüğünü belirtti.

Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantının ardından ABD-Japonya Ekonomi Politikası Danışma Komitesince de ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, bakanların kurallara dayalı bir uluslararası ekonomik düzenin faydalarını vurgulayan olumlu ekonomik vizyon sunma konusundaki ortak kararlılıklarını teyit ettiği ve iki ülke ekonomisini daha rekabetçi ve dirençli hale getirme ihtiyacını belirttikleri bildirildi.

Komitenin eylem planına da yer verilen açıklamada, ABD ve Japonya'nın iş birliğini genişleterek ve derinleştirerek rekabet gücü ile direnci daha da artırma sözü verdiği kaydedildi.

Açıklamada, iki ülkenin, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın enerji ve gıda piyasaları üzerindeki etkilerini azaltmak için birlikte çalışmaya kararlı olduğu vurgulandı.

İki ülkenin kritik ve gelişmekte olan teknolojiler için ortak araştırma ve geliştirme projelerini desteklemeyi taahhüt ettiği belirtilen açıklamada, ABD ve Japonya'nın özellikle yarı iletkenler, piller ve kritik mineraller dahil olmak üzere stratejik sektörlerde tedarik zinciri direncini artırmaya yönelik çabaları ilerletmeye çalıştığı belirtildi.