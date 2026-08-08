ABD İstihdam Verileri ve Piyasa Etkileri

ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU/EMİRHAN YILMAZ - Küresel pay piyasalarında geçen hafta, ABD'de istihdam verilerinin zayıf gelmesi nedeniyle ABD Merkez Bankasının (Fed) tahmin edildiği ölçüde faiz artırmayacağı beklentileri ve Orta Doğu'da yeni bir anlaşmaya yönelik oluşan iyimserlikler risk iştahını artırırken, gelecek hafta için gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD'de geride kalan haftada açıklanan ADP özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalmasının ardından tarım dışı istihdamın da artış tahminlerine karşın azalması, ülkede iş gücü piyasasının ivme kaybettiğine ilişkin endişeleri güçlendirdi.

Ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam temmuzda 23 bin kişi azaldı. Piyasa beklentileri, tarım dışı istihdamın bu dönemde 85 bin kişi artması yönündeydi. Özel sektör istihdamı da temmuzda 44 bin kişi artarak tahminlerin altında gerçekleşti.

ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri, yıl sonuna kadar Fed'e yönelik faiz artışı beklentilerini törpüledi. Bankanın eylül veya ekim aylarında faiz artışı yapabileceği ihtimalleri belirgin şekilde azalırken, aralık toplantısında ise olası faiz artışı ihtimali yüzde 85 ile fiyatlandı.

Analistler, haziran ayında başlayan Dünya Kupası organizasyonunun özellikle hizmet sektöründe istihdamı desteklediğine işaret ederek, turnuvanın temmuz ayında sona ermesiyle söz konusu etkinin ortadan kalkmasının tarım dışı istihdamdaki düşüşte rol oynamış olabileceğini belirtti.

Öte yandan Orta Doğu'da yeni bir ???????anlaşma sağlanabileceği umutları da fiyatlamalarda etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile 14 Haziran'da varılan mutabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi.

Söz konusu gelişmeler pay piyasalarında risk iştahını artırırken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Analistler, enflasyonda olası bir yavaşlamanın Fed'in para politikasına ilişkin şahin beklentileri daha da zayıflatabileceğine işaret ederek, veri öncesinde ve sonrasında piyasalarda oynaklığın artabileceğini belirtti.

Ayrıca Financial Times'ın haberinde, Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyon verilerinin yüksek çıkması durumunda, eylül toplantısında politika faizini artırmaya hazır olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise para politikası kararlarına yönelik değerlendirmesinde faiz kararları sürecinin tamamen olmasa da kısmen Fed Başkanı Warsh'a bağlı olduğunu söyledi. Trump, Warsh'ın faiz kararlarının tek başına kendisine ait olmadığını vurguladı.

Geçen hafta Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, son toplantıda faiz artışı yapılması yönünde oy kullanan 3 üyeden biri olan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, merkez bankasının faiz oranlarını yavaş yavaş yükseltmeye başlaması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Kashkari, gelecek verilerin çok önemli olacağını belirterek, "Faiz oranlarında dramatik bir artış çağrısında bulunmuyorum." dedi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da enflasyonun yavaşlamaması halinde faiz artırılmasına hazır olduğu mesajını verdi.

Bu gelişmelere paralel, devam eden bilanço sezonunda şirketlerin açıklanan finansal sonuçları da piyasaları yönlendiren unsurlardan oldu. Halka arzının ardından ilk bilançosunu açıklayan SpaceX'in yılın ikinci çeyreğinde gelirini yıllık bazda yüzde 92 artışla 7,81 milyar dolara taşıması dikkati çekti.

Bu gelişmeler ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda yaklaşık 7 baz puan azalarak yüzde 4,65'e indi. Dolar endeksi haftalık bazda yüzde 0,3 düşüşle 99,5 seviyesine geriledi.

Fed'in endişe edildiği düzeyde "şahin"leşmeyeceği beklentileri ve ABD Başkanı Trump'ın bankanın güvenilirliğini tehdit eden açıklamalarının etkileri varlık fiyatlarında hissedildi. Değerli metallerden altın ve gümüşün onsu son 28 haftanın en iyi performansını gösterdi. Altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 7,4 artarak 4 bin 342 dolardan, gümüşün onsu da yüzde 10,2 yükselişle 63,5 dolardan haftayı tamamladı.

Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 7,8 değer kaybıyla 83,55 dolara geriledi.

New York borsası pozitif seyretti

ABD'de pay piyasaları geçen hafta pozitif seyretti. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 3,58, Nasdaq endeksi yüzde 5,19 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,96 yükseldi.

Kurumsal tarafta ABD'li teknoloji şirketi Meta ise geliştirdiği yapay zeka modelinin, test aşamasında bir şirketi hacklediğini bildirdi. Söz konusu gelişmenin ardından bu alanda daha önce yaşanan benzer olaylar yeniden gündeme gelirken, yapay zeka sistemlerinin denetim altında tutulmasına yönelik endişeler de arttı. Yapay zeka teknolojilerine yönelik daha sıkı düzenleme ve frenleme ihtimali, sektörde uzun süredir tartışılan "yüksek değerleme" risklerini yeniden öne çıkardı.

Yazılım şirketi Palantir Technologies ikinci çeyrek gelirinin yıllık bazda yüzde 93 artarak 1,9 milyar dolara ulaştığını bildirirken, yıllık gelir tahminini yukarı yönlü revize etti.

Veri depolama şirketi Western Digital'in, bellek teknolojisine yönelik güçlü talebin etkisiyle 3 aylık dönemde gelirinin yüzde 44 arttığını, karının ise yaklaşık 11 katına çıktığını bildirdi.

Gelecek hafta salı ikinci el konut satışları, çarşamba enflasyon, perşembe Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma perakende satışlar, Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Avrupa borsaları alıcılı seyretti

Avrupa borsaları, geçen hafta pozitif seyrederken, gelecek hafta Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcılarca yakından takip edilecek.

Avrupa'da hızlanan bilanço sezonunda şirket finansallarının olumlu sinyaller vermesi bölge piyasalarında risk iştahını canlı tuttu.

Bölgede ekonomik aktivitenin hızlandığına işaret eden veriler de piyasaları destekledi. Bölgede imalat sanayi PMI, temmuzda son 4,5 yılın en hızlı artışıyla 51,9 puana yükseldi. İngiltere'de imalat sanayi PMI temmuzda son 4 ayın en düşüğüne gerileyerek 51,9 puan oldu.

Makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 gerilemesiyle yatırımcıların ileriye dönük enflasyon korkuları yumuşadı. Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, haziranda aylık bazda beklentilerin aksine yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 0,7 artsa da tahminleri aşamadı.

İngiliz enerji şirketi bp'nin yılın ikinci çeyreğindeki karı yıllık bazda yaklaşık yüzde 150 artarak 5,7 milyar dolara çıktı. Şirketin karındaki artışta Orta Doğu'daki savaş sonrası yaşanan enerji krizi nedeniyle artan petrol fiyatları belirleyici rol oynadı.

Bankacılık tarafında ise HSBC'nin vergi öncesi karı ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 80 artışla 10,1 milyar dolar oldu.

Bu arada Avrupa Birliği (AB), Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarından elde edilen 1,4 milyar avroluk gelirin Ukrayna'ya destek amacıyla kullanılacağını bildirdi.

Bu gelişmelerle geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,41, Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,74 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,96 yükseldi.

10 Ağustos ile başlayacak haftada çarşamba Almanya'da enflasyon, perşembe İngiltere'de büyüme, sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, cuma Avro Bölgesi'nde büyüme verileri karşılanacak.

Asya'da karışık bir görünüm hakimdi

Asya borsalarında geçen hafta karışık bir seyir öne çıktı. Teknoloji şirketlerine yönelik henüz sönümlenmeyen "yüksek değerleme" endişeleri ve yapay zeka denetimlerine ilişkin soru işaretleriyle yarı iletken sektöründe sert düşüşler görüldü.

Bu anlamda yarı iletken ağırlıklı Güney Kore'deki Kospi endeksi düşüş serisini 7. haftaya taşıdı.

Çin'de ise imalat sanayi PMI 50,9 ile beklentilerin altında kalarak, Çin ekonomisinin büyümesine yönelik soru işaretlerini artırdı.

Öte yandan Japonya'da haziran ayı nihai imalat sanayi PMI verisi 54,5 ile önceki aya göre bir miktar azalsa da güçlü seyrini korudu. Söz konusu veri ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına ve fiyat baskılarının devam edebileceğine işaret etti. Bu durum, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasını ilave sıkılaştırabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) da 15-16 Haziran'daki toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda üyelerin, Orta Doğu'daki durumla ilgili belirsizliklere dikkat çektiği ancak piyasa duyarlılığının kısmen yapay zeka ile ilgili firmaların güçlü performansından dolayı iyileştiği görüşünü paylaştıkları bildirildi.

Ayrıca üyelerin geleceğe yönelik beklentiler konusunda ise Orta Doğu'daki durum gibi faktörlerin etkisiyle ekonomilerin bir süreliğine baskı altında kalmasının beklendiği konusunda hemfikir oldukları bilgisi yer aldı.

Bu gelişmelere ek olarak Japon yatırımcıların yabancı tahvil alımları 5 ay sonra artı tarafa geçti. Japon yatırımcılar geçen ay 477,9 milyar yen (yaklaşık 3,2 milyar dolar) düzeyinde net yabancı tahvil alımı yaptı.

Öte yandan geçen hafta önemli ölçüde değer kaybeden dolar/yen paritesi bu haftayı ise yüzde 0,2 artışla 157,79 seviyesinde kapattı.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,10, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,85 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,93, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,81 değer kazandı.

Gelecek hafta pazartesi Japonya'da dış ticaret dengesi, perşembe Japonya'da ÜFE takip edilecek.

Salı günü Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

Yurt içinde gözler Enflasyon Raporu'nda

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,39 yükselişle 13.779,39 puandan kapandı. Dolar/TL de haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 47,6982'den tamamladı.

Yurt içinde temmuz ayında beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verisinin ardından yeni haftada gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenleyeceği yılın 3'üncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısına çevrildi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 1,78, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,75, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,83 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz itibarıyla yıllık ihracatın 278,6 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını, temmuz ayı ihracatının ise 25,6 milyar dolarla en yüksek temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi sanayi üretimi, perşembe Enflasyon Raporu, ödemeler dengesi, konut satışları, cuma TCMB piyasa katılımcıları anketi verileri takip edilecek.