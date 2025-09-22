ABD ürünlerine ek vergi kalktı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ABD ürünlerine ek vergi kalktı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda

ABD ürünlerine ek vergi kalktı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda
22.09.2025 00:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla; ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek vergiler kaldırıldı. ABD yapımı otomobillere uygulanan yüzde 60 ek gümrük vergisi artık sona ererken, "Otomobil fiyatları ucuzlayacak mı?" sorusu akıllara geldi. Tesla modellerinde ek vergi kalktığı için fiyatlar yüzde 30-40 civarı düşebilir.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair karar, yürürlükten kaldırıldı. Kararın, 1567 sayılı Kanunun 1'inci, 474 sayılı Kanunun 2'nci, 3283 sayılı Kanunun 2'nci, 4458 sayılı Kanunun 16'ncı, 22'nci ve 55'inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince verildiği belirtildi.,

OTOMOBİLLERDE YÜZDE 60'LIK EK VERGİ KALDIRILDI

Yeni düzenlemelerden ilki 2018 yılında yürürlüğe alınan ABD'den ithal edilen otomobilleri de içine alan ek mali yükümlülüklerde yapıldı. ABD'de üretilen araçlara uygulanan ek yüzde 60 verginin kaldırılması, otomotiv sektöründe önemli bir değişikliğe kapı araladı.

Ek vergi uygulanan bazı ürünler:

  • Binek otomobiller: yüzde 60
  • Etil alkol & alkollü içkiler: yüzde 70
  • Kozmetik ürünleri: yüzde 30
  • Plastik eşyalar: yüzde 30
  • Yaprak tütünü: yüzde 30
  • Pirinç: yüzde 25
  • Sert kabuklu meyveler: yüzde 10
  • Kağıt türleri: yüzde 10–25

ABD ÜRETİMİ ARAÇLARIN FİYATLARI DÜŞEBİLİR

Bu vergiler nedeniyle ABD'de üretilen Ford, Chevrolet, Tesla, Jeep, Cadillac, GMC, Dodge, RAM, Hummer ve Chrysler gibi şirketlerin bazı modellerinin fiyatları düşecek.

TESLA FİYATLARI NE OLUR?

Tesla modellerinde yüzde 60 ek vergi kalktığı için fiyatlar yüzde 30-40 civarı düşebilir. Örneğin, Tesla Model Y Standart Range şu an 2.305.500 TL, yeni fiyat yaklaşık 1.5-1.7 milyon TL'ye inebilir. Tam rakamlar Tesla'nın güncellemesine bağlı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası İlişkiler, Otomobil, Politika, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD ürünlerine ek vergi kalktı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 bin liralık yediler içtiler, türlü bahaneler uydurup böyle kaçtılar 8 bin liralık yediler içtiler, türlü bahaneler uydurup böyle kaçtılar
TEKNOFEST İstanbul son gün etkinlikleriyle devam ediyor TEKNOFEST İstanbul son gün etkinlikleriyle devam ediyor
Aileler dikkat İki ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor Aileler dikkat! İki ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor
Servis minibüsünün anne ve oğlunun üzerinden geçtiği dehşet anları kamerada Servis minibüsünün anne ve oğlunun üzerinden geçtiği dehşet anları kamerada
Selin vurduğu 4 şehre ’’turuncu ’’ kodlu uyarı Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı... Selin vurduğu 4 şehre ''turuncu '' kodlu uyarı! Dere taştı, köprü çöktü, yollar kapandı...
Jose Mourinho, ileride görev alacağı takımı resmen açıkladı Jose Mourinho, ileride görev alacağı takımı resmen açıkladı

08:21
Seçimi kaybeden Ali Koç’un sesinin titrediği anlar
Seçimi kaybeden Ali Koç'un sesinin titrediği anlar
07:54
İnfial yaratan görüntü 3 kadın 1 erkeği köle gibi kullandı
İnfial yaratan görüntü! 3 kadın 1 erkeği köle gibi kullandı
07:52
150 liralık yağı 450 liraya satan market sahibine 17 milyon lira ceza yolda
150 liralık yağı 450 liraya satan market sahibine 17 milyon lira ceza yolda
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin Türkiye-Rusya-Çin İttifakı teklifine tek cümlelik yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin İttifakı teklifine tek cümlelik yanıt
05:29
Ege Denizi’nde gece yarısı korkutan deprem
Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan deprem
01:32
Resmi Gazete’de yayımlandı Otomobil ithalatına yeni düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil ithalatına yeni düzenleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2025 08:48:30. #7.11#
SON DAKİKA: ABD ürünlerine ek vergi kalktı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.