ABD ürünlerine ek vergi kalktı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair karar, yürürlükten kaldırıldı. Kararın, 1567 sayılı Kanunun 1'inci, 474 sayılı Kanunun 2'nci, 3283 sayılı Kanunun 2'nci, 4458 sayılı Kanunun 16'ncı, 22'nci ve 55'inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince verildiği belirtildi.,

OTOMOBİLLERDE YÜZDE 60'LIK EK VERGİ KALDIRILDI

Yeni düzenlemelerden ilki 2018 yılında yürürlüğe alınan ABD'den ithal edilen otomobilleri de içine alan ek mali yükümlülüklerde yapıldı. ABD'de üretilen araçlara uygulanan ek yüzde 60 verginin kaldırılması, otomotiv sektöründe önemli bir değişikliğe kapı araladı.

Ek vergi uygulanan bazı ürünler:

Binek otomobiller: yüzde 60

Etil alkol & alkollü içkiler: yüzde 70

Kozmetik ürünleri: yüzde 30

Plastik eşyalar: yüzde 30

Yaprak tütünü: yüzde 30

Pirinç: yüzde 25

Sert kabuklu meyveler: yüzde 10

Kağıt türleri: yüzde 10–25

ABD ÜRETİMİ ARAÇLARIN FİYATLARI DÜŞEBİLİR

Bu vergiler nedeniyle ABD'de üretilen Ford, Chevrolet, Tesla, Jeep, Cadillac, GMC, Dodge, RAM, Hummer ve Chrysler gibi şirketlerin bazı modellerinin fiyatları düşecek.

TESLA FİYATLARI NE OLUR?

Tesla modellerinde yüzde 60 ek vergi kalktığı için fiyatlar yüzde 30-40 civarı düşebilir. Örneğin, Tesla Model Y Standart Range şu an 2.305.500 TL, yeni fiyat yaklaşık 1.5-1.7 milyon TL'ye inebilir. Tam rakamlar Tesla'nın güncellemesine bağlı.