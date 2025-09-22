Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair karar, yürürlükten kaldırıldı. Kararın, 1567 sayılı Kanunun 1'inci, 474 sayılı Kanunun 2'nci, 3283 sayılı Kanunun 2'nci, 4458 sayılı Kanunun 16'ncı, 22'nci ve 55'inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince verildiği belirtildi.,
Yeni düzenlemelerden ilki 2018 yılında yürürlüğe alınan ABD'den ithal edilen otomobilleri de içine alan ek mali yükümlülüklerde yapıldı. ABD'de üretilen araçlara uygulanan ek yüzde 60 verginin kaldırılması, otomotiv sektöründe önemli bir değişikliğe kapı araladı.
Bu vergiler nedeniyle ABD'de üretilen Ford, Chevrolet, Tesla, Jeep, Cadillac, GMC, Dodge, RAM, Hummer ve Chrysler gibi şirketlerin bazı modellerinin fiyatları düşecek.
Tesla modellerinde yüzde 60 ek vergi kalktığı için fiyatlar yüzde 30-40 civarı düşebilir. Örneğin, Tesla Model Y Standart Range şu an 2.305.500 TL, yeni fiyat yaklaşık 1.5-1.7 milyon TL'ye inebilir. Tam rakamlar Tesla'nın güncellemesine bağlı.
Son Dakika › Ekonomi › ABD ürünlerine ek vergi kalktı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?