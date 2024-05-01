ABD Merkez Bankası Başkanı Powell: Enflasyonun düşmesi için güven kazanmak uzun sürebilir - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell: Enflasyonun düşmesi için güven kazanmak uzun sürebilir

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell: Enflasyonun düşmesi için güven kazanmak uzun sürebilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını düşürmeye başlamak için ihtiyaç duydukları enflasyonun düştüğüne dair güvenin kazanılmasının beklenenden daha uzun sürebileceğini ifade etti. Powell, Fed'in politika faizini değiştirmeyerek sabit tutmasının ardından düzenlediği basın toplantısında enflasyonun hala yüksek olduğunu ve enflasyonu düşürme konusunda ilerlemenin garanti olmadığını belirtti. Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

01.05.2024 23:13
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını düşürmeye başlamak için ihtiyaç duydukları enflasyonun düştüğüne dair güvenin kazanılmasının beklenenden daha uzun sürebileceğini ifade etti.

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Geçen yıl enflasyonun önemli ölçüde düşerken, iş gücü piyasasının güçlü kalmayı sürdürdüğünü belirten Powell, ancak enflasyonun hala çok yüksek olduğunu, enflasyonu düşürme konusunda daha fazla ilerlemenin sağlanacağının garanti olmadığını ve ileriye dönük seyrinin de belirsiz olduğunu söyledi.

Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün faiz oranını değiştirmeme ve daha yavaş da olsa varlıklarını azaltmaya devam etme kararı aldığına işaret eden Powell, para politikasındaki kısıtlayıcı duruşun ekonomik aktivite ile enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ve bankanın istihdam ile enflasyon hedeflerine ulaşmasına yönelik risklerin dengelendiğini aktardı.

Powell, "Ancak son aylarda enflasyonun yüzde 2 hedefimize doğru ilerleme kaydedemediği görüldü ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ediyoruz." dedi.

"Bu yıl şu ana kadar veriler fazla güven vermedi"

Ekonomik görünümün belirsiz olduğunu belirten Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair daha fazla güven kazanana kadar faiz oranını düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini yineledi.

Powell, bu yıl şu ana kadar verilerin fazla güven vermediğine işaret ederek, "Daha önce de belirttiğim gibi enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi. Böyle büyük bir güvenin kazanılmasının beklenenden daha uzun sürmesi muhtemel." diye konuştu.

Gerektiği sürece politika faizine ilişkin mevcut hedef aralığını korumaya hazır olduklarını vurgulayan Powell, ayrıca iş gücü piyasasındaki beklenmedik zayıflamaya da yanıt vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Powell, para politikasının bankanın hedeflerine yönelik riskler ve belirsizliklerle başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu belirterek, kararlarını toplantıdan toplantıya almaya devam edeceklerini yineledi.

Powell yaklaşan seçimlerin faiz kararlarını etkilemeyeceğini vurguladı

Politika odağının para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olduğunu aktaran Powell, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum." dedi.

Powell, faiz oranlarını artırmak için para politikasının enflasyonu hedefe düşürmek için yeterli olmadığına dair ikna edici kanıt görmeleri gerektiğini, enflasyonun daha kalıcı olması ve iş gücü piyasasının güçlü kalması durumunda faiz indirimlerini ertelemenin uygun olabileceğini söyledi.

Enflasyonun düştüğüne dair güveni kazanmalarının ne kadar süreceğini bilmediğini anlatan Powell, bu güven sağlandığında faiz indirimlerinin kapsam dahilinde olacağını dile getirdi.

Powell, ilk çeyrekte beklentileri aşan enflasyon verilerinden sinyal almaları gerektiğini, bu sinyalin de sürdürülebilir enflasyon hedefine ulaşmanın daha uzun zaman alacağı olduğunu kaydetti.

Fed'in bu yıl yaklaşan ABD başkanlık seçimlerine bakılmaksızın kararlarını bağımsız olarak almaya devam ettiğini vurgulayan Powell, aksi takdirde olumsuz sonuçların doğabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Merkez Bankası Başkanı Powell: Enflasyonun düşmesi için güven kazanmak uzun sürebilir - Son Dakika

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