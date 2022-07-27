Fed Başkanı Powell faiz kararı sonrası basın toplantısı düzenledi! Gelecek toplantıda daha büyük bir artış kararı verilebilir - Son Dakika
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Fed Başkanı Powell faiz kararı sonrası basın toplantısı düzenledi! Gelecek toplantıda daha büyük bir artış kararı verilebilir

27.07.2022 23:11

Amerika Birleşik Devletleri'nde politika faizi, 75 baz puan yükseltilerek yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkartıldı. Karardan sonra basın toplantısı gerçekleştiren Fed Başkanı Jerome Powell, gelecek toplantıda daha fazla bir artışın görülebileceğinin altını çizerek "Komite uygun olduğu sonucuna varırsa, bugün yaptığımızdan daha büyük bir hamle yapmaktan çekinmeyiz." ifadelerini kullandı.

Fed Başkanı Powell, Fed'in politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Enflasyonu düşürme taahhütlerini yineleyen Powell, bunun için süratle hareket ettiklerini, hem ihtiyaç olan araçlara hem de fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gereken kararlılığa sahip olduklarını vurguladı. Powell, ekonominin son iki buçuk yılda çok şey yaşadığını ve dirençli olduğunu kanıtladığını belirterek, "Herkese fayda sağlayan güçlü bir iş gücü piyasası koşullarına sahip olmak istiyorsak, enflasyonu yüzde 2 hedefimize indirmemiz şart." dedi.

"ENFLASYON ÇOK YÜKSEK"

İş gücü piyasasının aşırı derecede sıkı ve enflasyonun çok yüksek olduğuna dikkati çeken Powell, bu çerçevede Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini 75 baz puan artırdığını ve devam eden artışların uygun olacağının tahmin edildiğini kaydetti.

"HARCAMALARDAKİ ARTIŞ KISMEN DÜŞEBİLİR"

Powell, son harcama ve üretim göstergelerinin yumuşadığına dikkati çekerek, "Tüketici harcamalarındaki artış, kısmen düşük harcanabilir reel gelir ve daha sıkı finansal koşullar nedeniyle önemli ölçüde yavaşladı." diye konuştu. İş gücü talebinin çok güçlü olduğuna işaret eden Powell, iş gücü piyasasının devam eden gücünün talebin sağlam kalmaya devam ettiğini gösterdiğini aktardı.

Fed Başkanı Powell faiz kararı sonrası daha büyük bir artışın sinyalini verdi: Hamle yapmaktan çekinmeyiz
Fed Başkanı Jerome Powell

"ENFLASYON YÜZDE 2 HEDEFİNİN ÜZERİNDE"

Powell, enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğini belirterek, "Genel ekonomik faaliyetteki son yavaşlamaya rağmen, toplam talebin güçlü kalmaya devam ettiği, arz kısıtlarının beklenenden daha büyük ve daha uzun sürdüğü ve fiyat baskılarının geniş bir mal ve hizmet yelpazesinde belirgin olduğu görülüyor." değerlendirmesinde bulundu. Fed Başkanı Powell, bazı emtia fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşe rağmen ham petrol ve diğer emtia fiyatlarında Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan artışın benzin ve gıda fiyatlarını artırarak enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı yarattığını kaydetti. Yüksek enflasyonun önemli zorluklar getirdiğinin farkında olduklarını belirten Powell, yüksek enflasyonun oluşturduğu risklere karşı son derece dikkatli olduklarını ve enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmeye büyük önem verdiklerini bildirdi.

"FAİZ ARTIŞLARI GELEN VERİLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK"

Powell, faiz artırımının yanı sıra para politikası duruşunu sağlamlaştırmada önemli bir rol oynayan bankanın bilançosunun boyutunu önemli ölçüte küçültme sürecine devam ettiklerini dile getirdi. Gelecek aylarda enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacaklarını belirten Powell, faiz artışlarının hızının gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edeceğini vurguladı. Powell, "Gelecek toplantımızda alışılmadık derecede büyük bir artış daha uygun olsa da bu, şimdi ve o zaman arasında aldığımız verilere bağlı olacak bir karar." dedi.

Fed Başkanı Powell: 'ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmüyorum'

"DAHA BÜYÜK HAMLE YAPMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Powell, toplantıda daha güçlü bir faiz artışının gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soru üzerine, veriler ışığında 75 baz puanlık bir artışın doğru büyüklük olduğuna karar verdiklerini dile getirdi. Powell, "Komite uygun olduğu sonucuna varırsa, bugün yaptığımızdan daha büyük bir hamle yapmaktan çekinmeyiz." dedi. Fed Başkanı Powell, enflasyon hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse daha agresif hareket etmeye hazır olduklarını defalarca söylediklerini hatırlattı.

"ABD EKONOMİSİNİN RESESYONDA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Ekonominin resesyona girip girmediğine ilişkin sorulara ise Powell, "ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi. Powell, büyümenin bu yıl yavaşlayacağını belirterek, enflasyonu düşürmeye odaklandıklarını aktardı. Jerome Powell, ekonomide "yumuşak inişe" giden yolun açıkça daraldığını ve daha da daralabileceğini aktardı.

YORUMLAR
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Fed'den art arda ikinci 75 puanlık faiz artışı Fed'den art arda ikinci 75 puanlık faiz artışı Fed faiz oranını 75 baz puan artırdı Fed faiz oranını 75 baz puan artırdı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Jerome Powell, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed Başkanı Powell faiz kararı sonrası basın toplantısı düzenledi! Gelecek toplantıda daha büyük bir artış kararı verilebilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fed Başkanı Powell faiz kararı sonrası basın toplantısı düzenledi! Gelecek toplantıda daha büyük bir artış kararı verilebilir - Son Dakika
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