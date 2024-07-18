ABD'nin Çin'e çip satışını engelleme ihtimali Asya piyasalarında risk algısını güçlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'nin Çin'e çip satışını engelleme ihtimali Asya piyasalarında risk algısını güçlendiriyor

Asya pay piyasalarında karışık bir seyir öne çıkarken, ABD'nin gelişmiş çiplerin Çin'e satılmasını engellemek için yeni adımlar atabileceği ihtimali bölgede risk algısının güçlü kalmasına neden oluyor. Analistler, ABD'de başkan adayı Donald Trump'ın yeniden seçilme ihtimalinin güçlenmesinin ticaret savaşlarının başlayabileceği endişesini gündeme getirdiğini belirterek, Başkan Joe Biden'ın politikalarında da korumacı söylemlerin öne çıkmasının teknoloji hisselerindeki satış baskısının artmasına neden olduğunu ifade etti. Bloomberg'in konuya ilişkin haberinde de Biden yönetiminin, müttefiklerine, 'Tokyo Electron ve ASML Holding NV gibi şirketlerin Çin'e gelişmiş yarı iletken teknolojisine erişim sağlamaya devam etmesi halinde en ağır ticari kısıtlamaları kullanmayı düşündüğünü' söylediği belirtildi. Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,36 azalışla günü 40.126 puandan tamamlarken dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 156,3 seviyesinde bulunuyor. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,05 düşüşle 2.813 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 17.840 puanda seyrediyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükselişle 2.975 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,20 düşüşle 80.535 puanda bulunuyor.

18.07.2024 09:57
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Asya pay piyasalarında karışık bir seyir öne çıkarken, ABD'nin gelişmiş çiplerin Çin'e satılmasını engellemek için yeni adımlar atabileceği ihtimali bölgede risk algısının güçlü kalmasına neden oluyor.

Analistler, ABD'de başkan adayı Donald Trump'ın yeniden seçilme ihtimalinin güçlenmesinin ticaret savaşlarının başlayabileceği endişesini gündeme getirdiğini belirterek, Başkan Joe Biden'ın politikalarında da korumacı söylemlerin öne çıkmasının teknoloji hisselerindeki satış baskısının artmasına neden olduğunu ifade etti.

Bloomberg'in konuya ilişkin haberinde de Biden yönetiminin, müttefiklerine, "Tokyo Electron ve ASML Holding NV gibi şirketlerin Çin'e gelişmiş yarı iletken teknolojisine erişim sağlamaya devam etmesi halinde en ağır ticari kısıtlamaları kullanmayı düşündüğünü" söylediği belirtildi.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,36 azalışla günü 40.126 puandan tamamlarken dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 156,3 seviyesinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,05 düşüşle 2.813 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 17.840 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükselişle 2.975 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,20 düşüşle 80.535 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Donald Trump, Güney Kore, Hindistan, Hang Seng, Hong Kong, Bloomberg, Joe Biden, Japonya, Tokyo, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin Çin'e çip satışını engelleme ihtimali Asya piyasalarında risk algısını güçlendiriyor - Son Dakika

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