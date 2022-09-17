ABD, Rumlara silah ambargosunu kaldırdı! Türkiye'den sert tepki - Son Dakika
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ABD, Rumlara silah ambargosunu kaldırdı! Türkiye'den sert tepki

17.09.2022 09:16

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasını kınadı. Yapılan açıklamada, "ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki 2020 Eylül ayında aldığı kararın çerçevesini genişletmesini şiddetle kınıyoruz. Ada'da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara zarar verecektir." tepkisi gösterildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu 2023 mali yılı için kaldırdıklarını açıkladı. Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ABD'nin GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Ned Price, açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2023 mali yılında yeniden ihracat ve savunma malzemelerinin transferlerinin onaylanmasına izin vermek için Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (GKRY) ilgili mevzuat kapsamında gerekli koşulları yerine getirdiğini tespit etmiş ve Kongre'ye tebliğ etmiştir. Koşullara uygunluk yıllık olarak değerlendiriliyor. Bu tespit ve belgelendirmenin bir sonucu olarak, Bakan, 2023 mali yılında Kıbrıs Cumhuriyeti (GKRY) için savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırdı."

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki 2020 Eylül ayında aldığı kararın çerçevesini genişletmesini şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının söz konusu karara ilişkin tepkisini tümüyle destekliyoruz" denildi.

"SİLAHLANMA YARIŞINA YOL AÇACAK"

Ada'daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu kararın, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceğine dikkat çekilerek "Ada'da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara zarar verecektir" ifadeleri kullanıldı.

"KARAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

"ABD'yi bu kararı gözden geçirmeye ve Ada'daki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz" denilen açıklama şöyle devam etti: "ABD dahil uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkının 1959-1960 Antlaşmalarıyla da teyit edilen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve buna göre hareket etmelidir. Her halükarda Türkiye, garantör ülke sıfatıyla, Kıbrıs Türkünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, gerekli adımları atmaya devam edecektir."

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dışişleri Bakanlığı, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD, Rumlara silah ambargosunu kaldırdı! Türkiye'den sert tepki - Son Dakika

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