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ABD Ulusal Ekonomi Danışmanı US Steel'in satın alınmasını incelemeyi gerektirebilir - Son Dakika
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ABD Ulusal Ekonomi Danışmanı US Steel'in satın alınmasını incelemeyi gerektirebilir

ABD Ulusal Ekonomi Danışmanı Lael Brainard, Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel tarafından ABD'li çelik üreticisi US Steel'in satın alınmasının ulusal güvenlik ve tedarik zincirinin güvenilirliği üzerindeki potansiyel etkisi açısından 'ciddi bir incelemeyi' gerektirebileceğini ifade etti. Brainard, Biden yönetiminin herhangi bir soruşturmanın bulgularını dikkatle incelemeye ve uygun olduğu takdirde harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD Ulusal Ekonomi Danışmanı US Steel\'in satın alınmasını incelemeyi gerektirebilir
22.12.2023 - 03:49,
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ABD Ulusal Ekonomi Danışmanı Lael Brainard, ABD'li çelik üreticisi US Steel'in Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel tarafından satın alınmasının ulusal güvenlik ve tedarik zincirinin güvenilirliği üzerindeki potansiyel etkisi açısından "ciddi bir incelemeyi" gerektirebileceğini ifade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Brainard'ın konuya ilişkin değerlendirmeleri paylaşıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın US Steel'in ülkenin ulusal güvenliği için kritik olan yerli çelik üretiminin temel bir parçası olmaya devam ettiğini düşündüğünü belirten Brainard, aynı zamanda bu "ikonik Amerikan şirketinin" yakın bir müttefikten bile olsa yabancı bir kuruluş tarafından satın alınmasının ulusal güvenlik ve tedarik zincirinin güvenilirliği üzerindeki potansiyel etkisi açısından "ciddi bir incelemeyi" hak ediyor gibi göründüğüne inandığını aktardı.

Brainard, Biden yönetiminin herhangi bir soruşturmanın bulgularını dikkatle incelemeye ve uygun olduğu takdirde harekete geçmeye hazır olacağını belirtti.

Lael Brainard, çeliğin altyapıdan otomobillere ve temiz enerjinin geleceğine kadar her konuda Amerikan imalatının omurgasını oluşturduğunu vurguladı.

Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel, 18 Aralık'ta ABD'li çelik üreticisi US Steel'i 14,9 milyar dolara satın alacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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