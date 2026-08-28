ABD ve Japonya'dan Koordineli Yen Müdahalesi - Son Dakika
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ABD ve Japonya'dan Koordineli Yen Müdahalesi

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Bessent, Japonya'ya kredi açılmadığını ve müdahalenin piyasa istikrarı için yapıldığını belirtti.

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen ay yapılan Japon yeni müdahalesine ilişkin hazinenin Kur İstikrar Fonu'nun döviz varlıklarını yen ile takas ettiğini belirterek, Japonya'ya herhangi bir kredi açılmadığını bildirdi.

Bessent, Senatör Elizabeth Warren'ın 13 Ağustos'ta kendisine gönderdiği eleştirel mektuba cevap verdi.

Sosyal medya hesabından Warren'a gönderdiği mektubu paylaşan Bessent, Warren'ı "döviz piyasaları konusunda temel finansal okuryazarlıktan yoksun olmakla" suçladı.

Mektubunda, hazinenin mevcut Kur İstikrar Fonu'nun döviz varlıklarını yen ile takas ettiğini aktaran Bessent, Kongre'den yeni bir ödenek tahsisinin söz konusu olmadığını ve Japonya'ya herhangi bir kredi açılmadığını belirtti.

Bessent, "Japonya'nın hazineye hiçbir borcu yoktur. Dolayısıyla Japonya'nın var olmayan bir borcu geri ödeyememe gibi bir riski de bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Warren'ın mektubunda "Japonya'daki karmaşayı önlemenin ABD'ye nasıl fayda sağladığının net olmadığını" belirttiğine işaret eden Bessent, Japonya'nın büyük miktarda ABD hazine tahvilini elinde bulundurduğunu, aynı zamanda kritik bir ticaret ortağı ve müttefik olduğunu vurguladı.

Bessent, "Düzensiz yen piyasaları küresel piyasaları istikrarsızlaştırabilecek ve nihayetinde Amerikalı aileler ve işletmeler için borçlanma maliyetlerini artırabilecek zorunlu pozisyon kapatmalara yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı prensibin Arjantin için de geçerli olduğuna değinen Bessent, hazinenin ülkenin kısa vadeli likidite sıkıntısını istikrara kavuşturmak ve sorunun daha geniş çaplı bir bölgesel krize dönüşmesini önlemek için Kur İstikrar Fonu'nu kullandığını anımsattı.

Bessent, "En iyi yönetilen kriz, hiç yaşanmayan krizdir. Buna karşılık siz, önlenebilir krizleri engellenmesi gereken başarısızlıklar olarak değil, bedelini sıradan Amerikalıların ödediği, hükümet kontrolünü genişletmek için iyi birer fırsat olarak görüyor gibisiniz." yorumunu yaptı.

Yene koordineli olarak müdahale edilmişti

ABD ve Japonya bu ayın başında koordineli yen müdahalesini doğrulamıştı.

Bessent, 31 Temmuz'da gerçekleştirilen koordineli döviz piyasası müdahaleleriyle Japon yenindeki düzensiz hareketlerin önüne geçildiğini, gerekmesi halinde ilave ortak piyasa müdahalelerinin yapılabileceğini söylemişti.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama da ABD Hazine Bakanlığı ile koordinasyon içinde Japon yeni alımı gerçekleştirdiklerini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Japonya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD ve Japonya'dan Koordineli Yen Müdahalesi - Son Dakika

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