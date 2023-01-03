Enflasyondaki 20 puanlık düşüş sonrası Bakan Nebati'den ilk mesaj: Etkisi önümüzdeki aylarda hissedilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Enflasyondaki 20 puanlık düşüş sonrası Bakan Nebati'den ilk mesaj: Etkisi önümüzdeki aylarda hissedilecek

03.01.2023 11:46
Enflasyondaki 20 puanlık düşüş sonrası Bakan Nebati'den ilk mesaj: Etkisi önümüzdeki aylarda hissedilecek

Açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedeceklerdir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı TÜFE verisini paylaştı. Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,31 olarak gerçekleşti. Bu rakam, son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Açıklanana enflasyon rakamları sonrası gözlerin çevrildiği Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Nebati, "Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,18 seviyesinde gerçekleşen tüketici enflasyonu ile yıllık TÜFE enflasyonu 20,12 puan düşerek yüzde 64,27'ye gerilemiştir. Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını Orta Vadeli Program hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz" dedi.

"Aynı dönemde, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde -0,24 oranında gerçekleştiğini ve yıllık Yİ-ÜFE'nin 38,30 puan azalarak yüzde 97,72'ye gerilediğini görüyoruz." diyen Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimiz (TEM) sayesinde başarıyla geride bıraktık. Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle, vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk. TEM çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlarken, enflasyona karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde, işsizliğe ve küçülmeye yol açmayan politikaları uygulamaya devam edeceğiz."

YORUMLAR
500
Bakan Nebati: Tüm Dünyada Zorlu Koşullara Sahne Olan 2022 Yılını, 'Türkiye Ekonomi Modeli' Sayesinde Başarıyla Geride Bıraktık Bakan Nebati: Tüm Dünyada Zorlu Koşullara Sahne Olan 2022 Yılını, 'Türkiye Ekonomi Modeli' Sayesinde Başarıyla Geride Bıraktık Bakan Nebati: 'Hedefimiz dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almak' Bakan Nebati: 'Hedefimiz dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almak'

Nureddin Nebati, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyondaki 20 puanlık düşüş sonrası Bakan Nebati'den ilk mesaj: Etkisi önümüzdeki aylarda hissedilecek - Son Dakika


Son Dakika
12:02 Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen Metin Akpınar itirafı: Platonik olarak aşıktım
11:52 Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi Florya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor
11:47 AK Parti kurmaylarının ittifaka katılmaları için bir partinin yetkilileriyle temas halinde olduğu iddia edildi
11:40 2022'de yangınlarla gündeme gelen gölde yine yangın çıktı
11:42 Enflasyonun açıklanmasıyla birlikte sigara ve alkole uygulanan ÖTV'ye zammının oranı da belli oldu
11:32 Ankara'da iğrenç olay! Çocuk pornografisini önleme kuruluşu çocuğa cinsel istismarı ortaya çıkardı
11:33 Teknoloji alanındaki girişimcilere 500 bin liraya kadar kredi desteği! Kamu bankaları harekete geçti
11:25 Dua Lipa'ya yapılan photoshoplu dövmeyi gerçek zanneden İbrahim Tatlıses, dalga konusu oldu: Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim
11:21 Okul bahçesinde arkadaşını öldüren liseli tutuklandı
11:09 MHP lideri Bahçeli'den erken seçime yeşil ışık: Zamanında da olsa erkene de alınsa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 12:59:48. #1.13#
SON DAKİKA: Enflasyondaki 20 puanlık düşüş sonrası Bakan Nebati'den ilk mesaj: Etkisi önümüzdeki aylarda hissedilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement