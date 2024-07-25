Adana\'da Çiftçilerden Mısır İçin 10 TL Müdahale Alım Fiyatı Talebi

Ekonomi

Adana'da Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mısırda düşük rekolte beklentisini de göz önünde bulundurarak, "Çiftçiler, hükümetin üretim maliyetlerini, piyasa şartlarını ve faiz oranlarını göz önüne alarak kilogram başına 10 TL olarak müdahale alım fiyatını açıklamasını talep ediyor" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, Çukurova bölgesinde ağustos ortasında başlayacak olan mısır hasadı öncesinde, çiftçilerin yetkililerden 10 TL müdahale alım fiyatı açıklanmasının beklediğini söyledi. Geçtiğimiz yıl mısırdaki fiyat artışının yüzde 5 olması nedeniyle çitçinin başka ürünlere yöneldiğine dikkat çeken Doğan, "Bu yıl Haziran ayından itibaren mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden aşırı sıcaklar, mısır rekoltesini olumsuz etkilediği gibi, çiftçiler fazladan sulama da yaptılar. Çiftçiler, düşük rekolte beklentisi ve artan maliyetler karşısında hükümetin, mazot, elektrik, tohum, zirai ilaç, gübre ve işçilik gibi üretim maliyetlerini, piyasa şartlarını ve faiz oranlarını göz önüne alarak kilogram başına 10 TL olarak müdahale alım fiyatını açıklamasını talep ediyor" şeklinde konuştu.

"Rekolte düşüşü çiftçileri zor durumda bıraktı"

Rekolte düşüşünün geçtiğimiz yıllarda çiftçileri zor durumda bıraktığını belirten Doğan, "Geçen yıl açıklanan fiyatın düşük olması, birçok üreticinin mısır ekiminden vazgeçip diğer ürünlere yönelmesine neden oldu. Bu durum, ülke genelinde mısır üretimini ve dolayısıyla pazar dengesini tehdit ediyor. Bu süreçte, mısır üretiminde yaşanacak muhtemel bir düşüşün önüne geçmek ve tarım sektörünü desteklemek adına atılacak her adım büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan ek olarak, mısırın kilogram başına 10 TL müdahale alım fiyatının açıklaması çiftçilerin en azından maliyetlerini karşılayabilmeleri ve gelecek yıl için mısır ekimini sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşıdığına da dikkat çekti. - ADANA