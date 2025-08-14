Adana'da Elektrik Kesintilerine Toroslar EDAŞ'dan Çözüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Adana'da Elektrik Kesintilerine Toroslar EDAŞ'dan Çözüm

Adana\'da Elektrik Kesintilerine Toroslar EDAŞ\'dan Çözüm
14.08.2025 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toroslar EDAŞ, Adana'daki elektrik kesintileri için acil önlemler aldığını açıkladı.

Toroslar EDAŞ, Adana'daki elektrik kesintileri ve alınan önlemlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar nedeniyle ev ve iş yerlerinde artan elektrikli alet kullanımı, enerji tüketimini en üst noktaya taşırken, trafoların kapasitesini aşmasına ve aşırı yüklenme sonucunda kesintiler yaşanmasına neden oldu. Acil aksiyon planları devreye alınarak saha ekipleri ve yüklenici firmalar sahaya yönlendirildi. Toplamda 71 trafoda kalıcı çözüm sağlandı" ifadelerine yer verildi.

Adana'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tüketimi rekor seviyeye ulaştı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar nedeniyle ev ve iş yerlerinde artan elektrikli alet kullanımı, enerji tüketimini en üst noktaya taşırken, trafoların kapasitesini aşmasına ve aşırı yüklenme sonucunda kesintiler yaşanmasına neden oldu. Toroslar EDAŞ, Adana'daki elektrik kesintileri ve alınan önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adana ilimizde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-12 santigrat derece üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tüketimi rekor seviyeye ulaştı. 1 Temmuz 2025'te 862 MW olan maksimum yük, geçtiğimiz hafta sonu 1.313 MW'a çıkarak yüzde 52 artış gösterdi. Bu olağanüstü talep, bazı trafolarda aşırı yüklenmeye sebep oldu.

Kesintiler, özellikle klima kullanımının ve usulsüz elektrik kullanımının yoğun olduğu bölgelerde, sözleşme gücünün ve yasal sınırın çok üzerinde elektrik tüketimi yapılan bazı bölgelerdeki trafolarda meydana geldi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar nedeniyle ev ve iş yerlerinde artan elektrikli alet kullanımı, enerji tüketimini en üst noktaya taşırken, trafoların kapasitesini aşmasına ve aşırı yüklenme sonucunda kesintiler yaşanmasına neden oldu.

Kullanıcılarımızın, elektrik tüketim sınırının belirlenmesini sağlayan sözleşme gücünün yüksek oranlarda aşılmasına neden olan ve elektrik dağıtım şirketine bildirmeden yaptıkları yüksek güçlü elektrikli cihaz kullanımı (klima vb), kullanıcıların mevcut sözleşme gücüne göre tesis edilmiş olan elektrik dağıtım şebekesine ağır yük getirmektedir. Sözleşme gücünde artışa neden olacak özellikle yüksek güçlü elektrikli aletlerin kullanımı öncesi görevli elektrik dağıtım şirketine yapılacak güç artırım talepleri, elektrik altyapısı için gerekli yatırımların zamanında yapılmasına olanak sağlayacaktır.

Acil aksiyon planları devreye alınarak saha ekipleri ve yüklenici firmalar sahaya yönlendirildi.

Adana Merkez: 34 trafoda güç yükseltimi, 9 trafoda yük aktarımı, 2 adet yeni trafo tesisi

Kuzey İlçeler ( İmamoğlu, Aladağ, Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli): 8 trafoda güç yükseltimi, 7 trafoda yük aktarımı

Ceyhan ve Yumurtalık: 11 trafoda güç yükseltimi

Toroslar EDAŞ, 2025 yılının ilk yarısında Adana'da kesintisiz ve kaliteli enerji için yaklaşık 295 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Yaklaşan yaz koşulları öncesinde yapılan bakım çalışmaları ile şehir genelinde enerji altyapısı güçlendirildi. Bakım çalışmaları kapsamında geçen yıla göre yüzde 33 artışla 6 bin 679 armatür bakımı ile yüzde 74 artışla 126 trafo ve yüzde 6 artışla 315 dağıtım merkezi bakımları gerçekleştirildi.

Yeni yatırımlar kapsamında geçen yıla oranla yüzde 53'lük artışla 707 km'lik kablo döşendi. Yüzde 22'lik artışla 5 bin 68 adet yeni armatür, yüzde 54 artışla 453 adet yeni pano, yüzde 42 artışla 216 adet yeni trafo montajı tamamlandı.

Toplamda 71 trafoda (yaklaşık 50 bin abone) kalıcı çözüm sağlandı. Yeni trafo tesisleri kurulması ve mevcut trafolarda güç artırımı çalışmaları kesintisiz şekilde devam ediyor. Bu sayede kesintilerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

2016 - 2020 yıllarını kapsayan 3. uygulama döneminde 31,1 milyar TL yatırımla Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırım yapan şirket konumunda olan Toroslar EDAŞ, 2021-2024 yılları arasında da 35,2 milyar TL (2025 Haziran fiyatları ile) yatırım gerçekleştirerek en çok yatırım yapan elektrik dağıtım şirketi olma özelliğini sürdürmektedir. Bu doğrultuda elektrik dağıtım sisteminin gelecekte karşılaşılabilecek sorunlarını, talep-arz dengesizliğini, genişlemesini veya daralmasını öngörecek şekilde kısa ve orta dönemde 5 ve 10 yıllık planlamalar ile acil eylem stratejilerinin belirlenmesi, tedarik sürekliliği, teknik ve ticari kalite parametrelerinin geliştirilmesi ile müşterilere sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir." - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Toroslar, Ekonomi, Enerji, Yaşam, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Elektrik Kesintilerine Toroslar EDAŞ'dan Çözüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ paylaşımı AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından "Cumhurbaşkanı Erdoğan" paylaşımı
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
Alacak verecek kavgası kanlı bitti 6 yaralı Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 yaralı
TÜİK, ’en mutsuz iller’ iddialarını yalanladı TÜİK, 'en mutsuz iller' iddialarını yalanladı

15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özlem Çerçioğlu’na yönelik eleştirilere sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki
12:11
’’Hediyem olacak, saat 12’yi bekleyin’’ diyen Özgür Özel’den bomba iddia
''Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin'' diyen Özgür Özel'den bomba iddia
01:30
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
00:50
Samsun’da trafik kazası 8 kişi yaralandı
Samsun'da trafik kazası! 8 kişi yaralandı
00:44
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa’yı kazandı
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı
00:18
Süper Kupa’nın sahibi Paris Saint Germain
Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint Germain
00:01
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var
İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
23:08
Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
23:01
Özel’in sözleri sonrası gündem oldu Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
Özel'in sözleri sonrası gündem oldu! Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
22:58
Özgür Özel’in Erdoğan’a hakaretine AK Partili Baykoç’tan sert tepki: Son çırpınış
Özgür Özel'in Erdoğan'a hakaretine AK Partili Baykoç'tan sert tepki: Son çırpınış
22:19
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 17:33:12. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Elektrik Kesintilerine Toroslar EDAŞ'dan Çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.