Adana'da Eski Model Araçlara Ev Tipi Klima Takılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Eski Model Araçlara Ev Tipi Klima Takılıyor

Adana'da sıcak havalar nedeniyle bir tamirci, eski model ve kliması olmayan araçlara ev tipi klima takmaya başladı. Klima montaj işlemlerinde yoğunluk yaşanırken, Adana'nın çöl sıcaklarına karşı klima takılan en eski araç 1972 model Tofaş Murat 124 oldu. Klima ustası, bu çözümün Adana sıcağına karşı tek çözüm olduğunu belirtti.

13.07.2024 10:03
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Adana'da bir tamirci, eski model ve kliması olmayan araçlara ev tipi klima takmaya başladı. Sıcak havalar nedeniyle klima montaj işlemlerinde ise yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gölgede sıcaklık 38 dereceye ulaşırken park ve bahçelerdeki termometreler ise 47 dereceyi gösterdi. Nem ile birlikte ise hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aştı.

Eski model araçlara klima takıldı

Adana'da eski model araca sahip birçok vatandaş ise çöl sıcaklarıyla baş edemeyince ev tipi 9 BTU klima taktırdı. Klima takılan en eski aracın ise 1972 model Tofaş Murat 124 olduğu öğrenildi.

"Adana sıcağına tek çözüm klima"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan klima ustası Fatih Demiryürek, "Tavanlarını kesmek suretiyle klimayı aracın üzerlerine yerleştiriyoruz. Monte ettiğimiz klimalar, normal evlerde bulunan 9 bin BTU'luk klimalar. Normal araçlarda bulunan klimalardan daha soğuk bir hava üfleyerek Adana sıcağında insanları serinletiyor. Herhangi bir sorun sıkıntı yaşamıyoruz. Adana sıcaklarına bu çözüm olmazsa zaten kimse aracına binemiyor" dedi.

"Maliyeti 22-23 bin lira"

Yeni model araç almak istemeyen ve klasikten vazgeçmeyenlerin genelde klima taktırdığını anlatan Demiryürek, "İnsanlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Maliyeti ise toplam 22-23 bin arasında. Şu an klima taktığımız en eski araç 1972 model. Model fark etmiyor aslında 1969 model araca kadar bu klimaları takabiliriz. Bunun haricinde kliması olmayan 2022 model araca bile taktık. Müşteri sorunsuz kullanıyor. Asıl hedefimiz eski araçların içerisini serinletmek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Demiryürek, 9 BTU'luk klimanın bütün araçlara monte edilebilir olduğunu, gücü de aküden aldığını söyledi.

"Görenler resim çektirmek istiyor"

1972 model Tofaş Murat 124 aracına klima taktıran Uğur Asar, "Arabamız nostaljik olduğu için ondan vazgeçemiyoruz. Ancak sıcaklara da dayanamıyorduk böyle bir çözüm bulduk. Aracın içerisi şuanda buz gibi. Herkes görüp şaşırıyor, soruyor. Görenler resim çektirmek istiyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Tofaş, Adana, Çöl, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Eski Model Araçlara Ev Tipi Klima Takılıyor - Son Dakika

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