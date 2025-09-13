Adana'da Fındık Hasadı ve Ücretsiz Fidan Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Adana'da Fındık Hasadı ve Ücretsiz Fidan Dağıtımı

Adana\'da Fındık Hasadı ve Ücretsiz Fidan Dağıtımı
13.09.2025 09:39  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Gün, Adana'da 5 yıl önce ektiği fındıkları hasat etti ve ücretsiz fidan dağıttı.

Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Gün, Karadeniz gezisinde görüp araştırmasının ardından 650 rakımdaki 6 dönüm arazisinde fındık üretimine başladı. 5 yıl önce fidanları diken Gün, bu yılki hasadı yaptı. Hasadı aile bireyleri ve mahalle sakinleriyle imece usulü yapan Gün, isteyene imkanları ölçüsünde ücretsiz fidan vermeye de başladı.

Karadeniz'in fındığını bambaşka coğrafyada yetiştirdi: Kimse inanmıyor

"HERKESİN YAYLA EVİ BAHÇESİNDE OLSUN İSTİYORUM"

Üretimle ilgili bilgi veren İbrahim Gün," Burası Akdeniz'in bitimi, İç Anadolu'nun başlangıcı, Torosların eteği. Adana denilince karpuz ve kebap akla gelir ama birçok özelliği bağrında barındırır. Biz de araştırdık ve Karadeniz'den fidan getirdik. Şu an Türkiye'nin her ilinden ücretsiz fidan için yoğun talep var. Sadece bende olsun istemiyorum, herkesin yayla evi bahçesinde olsun istiyorum. Fındık herkesin bahçesinde olursa daha bereketli olur. Çocuklarla bahçede fındık yemesi ayrı bir keyif olacaktır" dedi.

Karadeniz'in fındığını bambaşka coğrafyada yetiştirdi: Kimse inanmıyor

Bu yıl don olayı nedeniyle verim kaybı yaşadıklarını, geçen yıla göre hasadın 10'da birini yapabildiklerini belirten Gün," Allah'ın verdiğine bin şükür. Rızkımıza düşen buymuş, ağız tadıyla yemek nasip oldu" ifadelerini kullandı.

"ADANA'DA FINDIK ÜRETİLDİĞİNİ SÖYLEDİĞİMDE ARKADAŞLARIM ÇOK ŞAŞIRDI"

Artvin'de üniversite eğitimini sürdüren üreticinin yeğeni Süleyman Gün ise, Adana'da arkadaşlarının fındık üretimini ilk duyduğunda inanamadığını kaydetti. Gün" Arkadaşlarıma Adana'da fındık üretildiğini söylediğimde çok şaşırdılar, inanmadılar. Amcamın bahçesinden fotoğraflar gösterince çok şaşırdılar. Tadım için götürdüm, çok beğendiler. Karadeniz'de verimli ama burada da güzel sonuçlar aldık" diye konuştu.

Karadeniz'in fındığını bambaşka coğrafyada yetiştirdi: Kimse inanmıyor
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İbrahim Gün, Karadeniz, Ekonomi, Güncel, adana, Yaşam, Tarım, Doğa, Feke, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Fındık Hasadı ve Ücretsiz Fidan Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu ’’sahte diploma’’ davasında ilk kez hakim karşısında İmamoğlu ''sahte diploma'' davasında ilk kez hakim karşısında
Köy meydanında tacizcisini öldüren Azra’ya mahkemeden güzel haber Köy meydanında tacizcisini öldüren Azra'ya mahkemeden güzel haber
Giorgio Armani’nin vasiyeti ortaya çıktı Giorgio Armani'nin vasiyeti ortaya çıktı
Bu 19 markadan uzak durun Kahvaltının vazgeçilmezi 3 üründe büyük skandal Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının vazgeçilmezi 3 üründe büyük skandal
Galatasaray, 15 yaşındaki genç golcüyü transfer etti Galatasaray, 15 yaşındaki genç golcüyü transfer etti
Mourinho’ya büyük şok Federasyon soruşturma başlattı Mourinho'ya büyük şok! Federasyon soruşturma başlattı
İş arkadaşının başını kesti, asfaltta yuvarlayıp çöpe attı Nedeni akılalmaz İş arkadaşının başını kesti, asfaltta yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni akılalmaz
Helin Kandemir ve Celal Can Algül aşklarına bir şans daha verdi Helin Kandemir ve Celal Can Algül aşklarına bir şans daha verdi

09:31
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada
09:16
Nereden nereye Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Nereden nereye! Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
09:15
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti
08:48
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna
08:22
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme
Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme
08:20
Ekin Mert Daymaz’dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın
Ekin Mert Daymaz'dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın
08:03
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı
Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
07:43
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 10:10:31. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Fındık Hasadı ve Ücretsiz Fidan Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.