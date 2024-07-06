Adana\'da İtimat Kooperatifine bağlı dolmuşlar eylem yaptı

Ekonomi

Adana'da İtimat Kooperatifine bağlı dolmuşlar, başka minibüslerin hatlarına girmesine Adana Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) İtimat dolmuşlarının güzergahına iddiaya göre Akkapı, Özbirlik, Topel, Denizli, Özen ve Cemalpaşa dolmuşlarını da ekledi. Bunun üzerine İtimat Kooperatifine bağlı dolmuşlar Adana Büyükşehir Belediyesi önünde kontak kapattı. Yaklaşık 25 şoför Adana Büyükşehir Belediyesi önünde oturup karara itiraz etti.

Bu sırada gazetecilere konuşan şoförlerden Özkan Bakır, "Bizler çok mağdur olduk. 2012-2013 yıllarında yine bu dolmuşlar bizim hattımıza girmişti ve mahkeme kararıyla çıkarttık. Şimdi tekrar güzergahlarımıza giriyorlar. Bu bizim dolmuşlarımıza etki yapıyor. Onlar bizim hattımıza giriyorsa bizde onların hattına girelim. 112 aracımız var bizde 112 araçla onların hattına girelim" dedi.

Eylem yapan şoförler daha sonra olaysız şekilde dağıldı. - ADANA