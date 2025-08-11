Türkiye'nin en önemli mısır üretim merkezlerinden Adana'da hasat başladı. Çiftçiler, mısırda alım fiyatının açıklanmasını beklrken, rekoltonin ise 1,5 milyon ton olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin 6 milyon tonu aşan mısır üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Adana'da mısır hasadı başladı. Dönüme bin 200, bin 300 kilogram verim alınırken çiftçiler, alım fiyatlarını beklemeye başladı. Kent genelinde 900 bin dönümde ekilen mısırdan yaklaşık 1,5 milyon ton rekolte hedefleniyor.

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı muhabirlerine bilgi veren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, dönüme alınan bin 200, bin 300 kilogram verimin ileriki günlerde artabileceğini belirtti. Doğan "Mısır hasadı başladı ve şuanda biraz rutubetli mısır biçiliyor. İleriki günlerde belki verim biraz daha artabilir" dedi.

Doğan, "Çiftçimizin tek umudu mısır. Bu sene 900 bin dönümde mısır ekimi var ve verim iyi. Fiyatlarda 13,5 lira açıklanırsa çiftçimiz bir nebzede olsa para kazanır" diye konuştu.

Mısır üreticisi Mehmet Keskin ise verimin iyi olduğunu belirterek, fiyatların açıklanmasını beklediklerini söyledi. - ADANA