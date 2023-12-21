 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da deprem konutlarında sona gelindi, bin konut gelecek ay teslim edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da deprem konutlarında sona gelindi, bin konut gelecek ay teslim edilecek

Adana'da depremzedeler için yapımına devam eden TOKİ konutlarında peyzaj çalışmaları başladı. Gelecek ay içerisinde kent genelinde bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

21.12.2023 - 10:04,
Abone Ol

Adana'da deprem konutlarında sona gelindi

Deprem konutlarında peyzaj çalışmaları başladı, bin konut gelecek ay hak sahiplerine teslim edilecek

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu:

"Çocuklarımızı parklarda oynarken görebileceğiz"

ADANA - Adana'da depremzedeler için yapımına devam eden TOKİ konutlarında peyzaj çalışmaları başladı. Gelecek ay içerisinde kent genelinde bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ tarafından yapımına başlanan 12 bin 500 kalıcı konut ile 2 bin 500 köy evinin inşası hızla sürüyor.

Bloklar hazır

Mart ayında başlayan Ceyhan ilçesinde 27 blok ve 516 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde 27 bloğun hepsinin kaba inşaatı tamamlandı. 150 daire ise hak sahiplerine teslim edilecek hale gelirken peyzaj çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Daireler 3+1

Proje kapsamında dairelerin hepsinin 3+1 100 metrekare büyüklüğünde olacağı belirtildi. Ayrıca dairelerde kullanılan malzemelerin yüzde 100 yerli üretim olduğu kaydedildi. Ocak ayında kent genelinde yapımı tamamlanan bin konutun, kura töreninin ardından depremzedelere teslim edileceği bildirildi.

"Çocuklarımız parklarda oynayacak"

Kalıcı konut projesiyle ilgili bilgiler veren Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Ocak ayında bu projede 150 hak sahibine dairelerini teslim edeceğiz. 100 metrekareden 3+1 dairelerden oluşan 516 dairenin yapımları hızla devam etmekte. Peyzaj çalışmaları da tamamlanınca vatandaşlarımızı burada ağırlayıp, çocuklarımızı parklarda oynarken görebileceğiz" dedi.

"15 bin konutun hızlı bir şekilde yapıldığını vatandaşlar bilsin yeter"

Hızlı ve güvenilir bir şekilde konutların yapımının sürdüğünü kaydeden Karslıoğlu, "Teslim edilecek dairelerin etrafındaki peyzaj çalışmaları tamamlanmak üzere. Yüzde 70'i hazır. Bu depremde çok can kaybettik. Bu canlarımızı geri getirmek mümkün değil ancak evleri yıkılan ailelerimize evlerini teslim etmek için 7 gün 24 saat esasına göre hummalı bir çalışma sergiliyoruz. Ocak ayında bin konut teslim edilecek. Ondan sonra ki süreçte de belirlenen takvime göre talimatlar ölçüsünde vatandaşlara teslim edilecek. Adana'da devam eden 15 bin konutun hızlı bir şekilde yapıldığını vatandaşlar bilsin yeter" ifadelerini kullandı.

Adana\'da deprem konutlarında sona gelindi, bin konut gelecek ay teslim edilecek
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mustafa Karslıoğlu, Kahramanmaraş, Deprem, Adana, Deprem, Adana, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da deprem konutlarında sona gelindi, bin konut gelecek ay teslim edilecek - Son Dakika


10:47
Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46
Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45
Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor
10:25
Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51
Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48
Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48
THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28
Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti

Son Dakika
10:47 Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46 Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor
10:25 Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51 Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48 Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48 THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28 Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti
09:22 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 11:05:22. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da deprem konutlarında sona gelindi, bin konut gelecek ay teslim edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement