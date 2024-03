Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adana\'da bin 500 kişinin istihdam edileceğini açıkladı

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adana'da Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde bin 500 kişinin istihdam edileceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, bir otelde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları' toplantısına katıldı. Bakan Işıkhan, 81 ili ilçe ilçe gezdiklerini belirterek, "Türkiye yüzyılı kabinesi olarak görevi devraldığımızdan beri ülkemizin çalışma hayatı için iş dünyamızın emektarlarıyla ticaret erbabıyla, çiftçisiyle bir arada olmak, sizleri daha çok dinlemek, şehrimizin ihtiyaç ve taleplerini ilk ağızdan duymak amacıyla il il, ilçe ilçe geziyoruz. Deprem bölgesi illerimiz öncelikli olmak üzere ülkemizin ayak basılmadık hiçbir şehrinin, hiçbir mahallesinin kalmaması için mutlaka her hafta bir bölgemize gitmeye çalışıyoruz. Bu tür buluşmaları, hem Bakanlık faaliyetlerimizi ve projelerimizi sizlere doğrudan aktarma, hem de şehrimizin güncel durumunu yerinde görmek bakımından önemli bir fırsat olarak görüyorum. İstişare, danışma ve dayanışma, zaten bizim binlerce yıllık devlet geleneğimizde var olan yaklaşımlardır. Bugün, aynı anlayışı sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Bizi biz yapan, bizi bir ve diri yapan da tam olarak budur. Devleti, millete bir hizmet aracı olarak gören hükümetimiz 21 yıllık iktidarı boyunca bir an olsun milletinden kopmamıştır" ifadelerini kullandı.

"Kadın işverenlerin bizlere katkı vermesini bekliyoruz"

Adana'nın Türkiye Yüzyılı yolculuğunda öncü merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Bakan Işıkhan, "Hem Adana'ya, hem de Adana'nın kadınlarına güveniyoruz, inanıyoruz. Bu projede, kadın istihdamının artırılması noktasında siz çalışma hayatımızın kıymetli temsilcilerinin desteğini, özellikle kadın işverenlerimizin bizlere katkı vermesini bekliyoruz. Diğer yandan, bildiğiniz gibi 6-7 Şubat'ta 11 ilimizle birlikte 85 milyon insanımızı derinden sarsan büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Maalesef Adana da bu yıkımı yaşayan şehirlerimizden birisiydi. Büyük kayıplar yaşadık, yüreklerimiz yandı" dedi.

"Her türlü imkanı sağlıyoruz"

Hiçbir depremzedeyi yalnız bırakmadıklarını kaydeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Acımız ne kadar büyük olursa olsun, devlet olarak biz bütün vatandaşlarımızın yanında olacağız, yalnız bırakmayacağız dedik. Yaralarımızı kendi ellerimizle saracağız, maddi kayıplarımızı bir bir telafi edeceğiz dedik. Geri getiremeyeceğimiz can kayıplarımız dışında, vatandaşımızın bütün maddi kayıplarını, hiçbir mağduriyet yaşatmadan temin edeceğiz dedik. Dediğimiz gibi de derhal çalışmalara başladık. Bütün bakanlıklarımız seferber oldu. Hamdolsun şu an evlerimizi, binalarımızı, işyerlerimizi, işletmelerimizi çok kısa bir sürede yeniden ayağa kaldırmaya başladık. Bir yıl içerisinde yaşanan değişimin en yakın şahitleri sizlersiniz. Şehirlerimizin sosyal ve ekonomik yaşamını yeniden canlandıracak en önemli etken hiç kuşkusuz ticaret ve çalışma hayatıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak felaketin ilk günlerinden bu yana hem işletmelerimize hem de çalışanlarımıza, Adana'nın işgücü piyasasını, istihdamını harekete geçirmek için her türlü imkanı sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Şehirlerimizin çalışma hayatı eski verimli günlerine dönüyor"

Deprem bölgesinin desteklerle eski günlerine dönmeye yaklaştığını kaydeden Bakan Işıkhan, "Nakdi ücret desteğinden, kısa çalışma ödeneğine ve prim desteğine Toplum Yararına Programlardan, Aktif İşgücü Programlarına kadar her kalemde sunduğumuz hizmetleri, depremzede vatandaşlarımız için özel hale getirdik. Deprem bölgesi için mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatılmasıyla işverenlerimizin, sigortalılarımızın ve vatandaşlarımızın çeşitli yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirilmiş saydık, bazı yükümlülüklerini erteledik ve yapılandırma başvurularını düzenledik. Önümüzdeki süreçte de yine ihtiyaç hasıl olduğunda bu tür destek ve programlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah başta Adana olmak üzere 11 ilimizin tamamını eskisinden daha iyi bir hale getirene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Tabi bu noktada sizlerin desteği çok önemli. Devlet olarak sağladığımız teşvik ve desteklerle, sizin girişim ve üretiminizle bu zor zamanların da üstesinden geleceğiz. Özellikle depremde hasar gören, yıkılan, iyileştirmeye ihtiyaç duyan işyerlerimizi, atölyelerimizi, çalışma alanlarımızı yeniden inşa ediyoruz. İnşallah işyerlerimiz iyileştirildikçe, şehrimizin çalışma hayatı eski verimli günlerine dönüyor" dedi.

Ayrıca Bakan Işıkhan, Toplum Yararına Programlar çerçevesinde Adana'da bin 500 kişinin istihdam edileceğini söyledi.

"Proje üretemeyenler, dünya çapında proje üretemez"

Yerel yönetimin öneminden de bahseden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yerel yönetimlerin önemini geçtiğimiz depremde hep birlikte gördük. Daha kendi şehrine yetemeyen ve sorunlarını çözemeyen belediyelerin, şehirlerimiz için Türkiye çapında, dünya çapında projeler üretmesi beklenemez. Ben Adanalıların bu farkı çok iyi bildiğine ve 31 Mart akşamı da bu farkındalıkla sandığa gideceğine yürekten inanıyorum. Adana'nın ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak olan ekonomik ve sosyal gücümüzün öncüsü olacağına inanıyorum. Adana, önümüzdeki yüzyılda endüstrinin, üretimin, tarımın, hayvancılığın başkenti olacak" diye konuştu.

Konuşmanın ardından program basına kapalı soru-cevap ile devam etti. Programa Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra kent protokolü ve iş insanları katıldı. - ADANA