Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı Projesi Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı Projesi Onaylandı

Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı Projesi Onaylandı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Doğu Akdeniz Konteyner Limanı projesinin Adana'nın konumunu uluslararası alanda güçlendireceğini belirtti. Proje, Basra Körfezi'ni Akdeniz'e bağlayacak ve Türkiye'nin Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaretini etkileyecek. Projenin ÇED süreci başladı ve 830 milyon lira yatırım yapılması planlanıyor.

24.07.2024 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Doğu Akdeniz Konteyner Limanı projesi için, "Bu proje Adana'nın konumunu bir kere daha uluslararası alanda üst seviyelere getirecek. Dünya ticaretine alternatif bir rota olacak" dedi.

Basra Körfezi'ni Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz'e bağlaması planlanan Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı projesi onaylandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yumurtalık ilçesi Gölovası'nda tahsisini onayladığı liman için 830 milyon lira tutarında yatırım yapılması planlanıyor.

Proje tamamlandığında, Türkiye'nin Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaladığı dünya ticareti için önemli bir alternatif rota oluşturarak, küresel lojistiği ve ticari akışları etkileme potansiyeline sahip 2028 yılında tamamlanacak Kalkınma Yolu Projesi'ne de güç verecek.

ÇED süreci başladı

Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 830 milyon lira tutarında yatırım yapacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı.

Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylandığını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik müjdeledi.

"Adana önemli bir konumda"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Vali Köşger, Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı'nın öneminden bahsederek, "Bu kurulacak liman, uluslararası bir devlet projesi. Süveyş Kanalı'nda zaman zaman sorunlar yaşandığı için alternatif ulaşım güzergahları aranıyor ve burası da Basra Körfezi'nden Akdeniz'e ulaşan yeni bir alternatif ulaşım aksı. Bu aksın önemli noktalarından birisi Adana. Basra Körfezi'nden hem demir, hem de karayolu ile ulaştırılacak yüklerin nihai varış limanı ve Akdeniz'den tüm denizlere gönderilecek yer Adana Yumurtalık olacak" ifadelerini kullandı.

"Çok önemli bir proje"

Proje ile Adana'nın adının uluslararası alanda bir kere daha duyulacağını vurgulayan Vali Köşger, "Bu proje Adana'nın konumunu bir kere daha uluslararası alanda üst seviyelere getirecek. Türkiye'nin şu ana kadar limanlarda elleçlenen konteyner miktarı 12.7 milyon TEU. Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı ise 9 milyon TEU kapasiteye sahip olacak. O anlamda bakılınca çok önemli bir proje olduğu görülüyor" diye konuştu.

"Yol haritası çıkartılacak"

Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı'nın ÇED süreci başladığını ve en kısa zamanda projenin hayata geçirileceğini anlatan Vali Yavuz Selim Köşger, daha sonra şunları söyledi:

"Bu projenin yer tahsisi gerçekleşmiş oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adana'ya geldiğinde konuyla ilgilendi ve dönünce hemen gerekli tahsisi sağladı. 6 Ağustos'ta ÇED toplantısı gerçekleştirilecek. Bundan sonra da Ulaştırma Bakanlığı bu limanla ilgili çalışmalarını yürütecek. Çok büyük bir projeden bahsediyoruz. ÇED raporu alınması ve yer tahsisi yapılması ilk aşaması. Ardından sahaya uygulanma haritası yapılacak. Ulaştırma Bakanlığı bu projenin en hızlı şekilde yapılması için yol haritası çıkartacak." - ADANA

Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Yavuz Selim Köşger, Basra Körfezi, Doğu Akdeniz, Türkiye, Akdeniz, Katar, Adana, Irak, Ulaşım, Çevre, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı Projesi Onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:24 MİT’ten Irak’a nokta operasyon Terör örgütü PKK’nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
10:51 18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi RTÜK harekete geçti +18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
10:46 New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti
10:27 Herkes onu konuşuyor Edin Dzeko’dan tarihe geçen hat-trick Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko'dan tarihe geçen hat-trick
10:12 Tarihi transferde geri sayım Fenerbahçe’ye imza atacak olan En-Nesyri’nin İstanbul’a geliş saati belli oldu Tarihi transferde geri sayım! Fenerbahçe'ye imza atacak olan En-Nesyri'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu
10:05 Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
08:25 Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde “Ölürüm Türkiyem“ dinletildi Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" dinletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 11:39:53. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı Projesi Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement