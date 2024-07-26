Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi İhaleye Çıkıyor

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığınca yatırım programına alınan Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi'nin yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu, elektrik dağıtım şebekesi, çevre aydınlatma ve telekom şebekesi yapım işi 12 Ağustos Pazartesi günü ihaleye çıkıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlandığında ilin sahip olduğu potansiyeli daha da geliştirerek küresel rekabet gücünü arttıracağını söyledi.

4 bin 100 dekar arazi mülkiyeti ile Türkiye'nin en büyük sera kümelenmesi olacak Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi'nde topraksız tarım tekniği uygulaması ile kurulacak modern seraların Adana ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını söyleyen Vali Köşger, projenin ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Adana'nın her alanda gelişip kalkınması için hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Vali Köşger, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya ve Adana milletvekillerimize desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyor projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA