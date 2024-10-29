Adana\'nın Yeni Tatlısı: Çöp Şiş Katmer

Ekonomi

Adanalı tatlıcının geleneksel katmeri çeşitlendirmek için yaptığı Adana usulü 'çöp şiş katmer' adeta yok satıyor.

Gaziantep'in 500 yıllık yöresel tatlılarından katmer, eşsiz lezzetiyle damaklarda güzel bir tat bırakıyor. Meşhur Antep fıstığı ile kaymağın buluştuğu lezzet, Adanalıların da yoğun ilgisini görüyor.

Adana usulü katmer yaptı

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik ise geleneksel katmeri çeşitlendirmek için katmeri Adana usulü çöp şiş şeklinde yaptı ve 'çöp şiş katmer' ismini verdi. Üzerini çikolata ile kaplayıp dondurma ile servis edilmeye başlanan katmer, ismiyle de dikkat çekerken adeta yok satmaya başladı.

"Talep çok güzel"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, "Adana kebabıyla meşhur bir ilimiz. Biz de bu ürüne çöp şiş ismini kattık. Çöp şiş katmeri normal katmerden yapıyoruz. Umduğumuzdan güzel gidiyor. Bizim patentli ürünümüz Adana Bombası var. İnsanlar artık hem onu hem de çöp şiş katmeri yiyorlar. Şerbetli tatlılara oranla daha hafif bir tatlı olduğu için insanlar güzel talep gösteriyor" dedi.

"Yeni ürünler çıkartacağız"

Günlük 80-100 porsiyon arasında satış yaptıklarını belirten Geyik, "Diğer ürünlerimiz de tüketiliyor ama şu anda çöp şiş katmere inanılmaz bir rağbet var. Günlük 80-100 porsiyon satıyoruz. Umduğumuzdan güzel geçiyor bu günler. Gelen müşterilerimiz merak ediyorlar. Yeni yeni ürünler çıkartmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Caner Serin isimli vatandaş ise çöp şiş katmeri sosyal medyada görüp denemek için geldiğini anlatarak, "Burası Adana bölgesi ve çöp şişi ilk başta kebap sandım. Kuşbaşı gibi takılmış ama tatlı olduğunu gördüm. Çok lezzetli, herkes tatmalı" diye konuştu. - ADANA